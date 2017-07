Rusia sobre Venezuela: “No se puede ceder al deseo de derrocar al oponente a toda costa”

“Los políticos en Venezuela necesitan sabiduría estatal y dejar de lado las ambiciones personales. No hay que dejarse llevar por el deseo de derrocar al oponente a cualquier precio, sin pensar en las consecuencias, llevando la situación a una cruel autodestrucción del Estado”, ha dicho el director adjunto del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Exteriores ruso, Artiom Kozhin.

Rusia “está a favor de que se reanude un diálogo serio y constructivo que desemboque en compromisos, que lleve paz y tranquilidad al país”, agregó el funcionario.

Además, el representante del Ministerio de Exteriores ha instado a las partes a buscar una solución política a la crisis que atraviesa la nación bolivariana dentro del marco legal y sin injerencia externa.

Venezuela será la única en perder

Según el funcionario, el plebiscito llevado a cabo la semana pasada por la oposición solo “ha dividido aún más” al pueblo venezolano, y los resultados de ese referéndum son “inverificables” debido a las irregularidades registradas.

“De acuerdo con los organizadores, en la consulta participó alrededor de la tercera parte del electorado venezolano. Sin embargo, estos datos son de carácter inverificable. La comunidad internacional se ve obligada a creer o no las palabras de los impulsores del plebiscito, y de hecho, sus palabras coinciden con sus deseos anunciados previamente. Pero en los medios de comunicación se pueden encontrar imágenes en las que las actas y papeletas son quemadas, incluso antes de que sean anunciados los resultados finales del referéndum”, recordó Kozhin.

“Y qué decir de los hechos comprobados de que una misma persona ha votado en repetidas ocasiones en diferentes colegios electorales, o sobre la ausencia total de observadores independientes, por no mencionar la llegada al país de algunos expresidentes latinoamericanos contrarios” al gobierno de Nicolás Maduro. El representante del Ministerio de Exteriores también reprochó acciones como las de EE.UU., que con “ultimátum y amenazas de sanciones” ha instado a Caracas a cancelar las elecciones previstas para el 30 de julio, que se llevarán a cabo de acuerdo con la Constitución venezolana”.

Un golpe de Estado sin darlo: “No se extrañen que Venezuela tenga un presidente paralelo”

“El pueblo venezolano desea lo mejor y se lo merece (…) Todas las voces constructivas tienen que ser escuchadas, pero esto no es posible en medio de manifestaciones callejeras, provocaciones y violencia que se cobran vidas humanas. La violencia de los radicales y extremistas no lleva a ninguna parte. No es posible alcanzar un acuerdo con una intervención destructiva de fuera, presión y amenazas de sanciones. Una comunidad internacional responsable debe ayudar y no provocar, unir y no dividir. Estamos convencidos de que en una confrontación frontal de dos grandes grupos sociales no puede haber un vencedor, todo el país perderá”, insistió.

“Medidas extremadamente peligrosas”

Por otro lado, Moscú ha advertido a la oposición venezolana de los “graves riesgos” de crear sistemas de gestión paralelos a los existentes. “Consideramos que son extremadamente peligrosas las medidas que ha adoptado la oposición de forzar la creación de estructuras paralelas de poder, en particular, el de poner en marcha el procedimiento para el nombramiento por parte del Parlamento de nuevos jueces de la Corte Suprema”, indicó Kozhin.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a los partidos opositores, selló este martes un acuerdo para la formación de un “Gobierno de unidad nacional” ante lo que ellos definen como un “cambio inminente”.

De igual manera, informaron que en la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato tras unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se elegirán este viernes a los nuevos magistrados, hecho catalogado por el Gobierno como inconstitucional.

(Tomado de Russian Today)