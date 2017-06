YouTube, el nuevo escenario de las transmisiones piratas (+ Video)

Con más de 1.500 millones de espectadores cada mes, YouTube es una de las mayores plataformas de la historia de la humanidad. Desde hace un tiempo se está convirtiendo en terreno fértil para piratas de emisiones deportivas, de dibujos animados y de canales de televisión tradicionales.

YouTube domina el vídeo en Internet, al menos en Occidente. Más de 400 horas de vídeo son añadidas a la plataforma cada minuto, y los canales con millones de suscriptores se cuentan por decenas de miles. La escala es inigualable.

Con esto en mente, es fácil ver cómo las herramientas para emitir en directo añadidas en 2015 encajan en la plataforma. Cualquiera puede decidir emitir desde su smartphone o su PC lo que está haciendo en ese momento. Y otras cosas.

El vídeo en directo ha crecido un 80% durante el último año, un crecimiento muy superior al resto de la plataforma

Dentro de este otro tipo de contenido se encuentran canales específicamente creados para emitir contenido pirateado o sin licenciar. Emisiones de dibujos animados en bucle temporada tras temporada, clones de la emisión en directo de canales de televisión de todo el mundo y eventos deportivos son solo algunos de los ejemplos de emisiones en directo más populares.

En el amplio contexto de las cosas, quizá conectarse a un canal de YouTube que emita Los Simpson o South Park en bucle no suponga una gran pérdida de ingresos para sus creadores y licenciadores.

Un par de búsquedas rápidas durante un evento deportivo de interés nos llevarán a emisiones funcionales en YouTube en canales recién creados.

El problema se agrava, para estos últimos, con las emisiones deportivas. Cuando Fernando Alonso corrió en las 500 millas de Indianapolis en un evento no emitido en abierto en España, decenas de miles acudieron a YouTube para ver la carrera en alguno de los canales recién creados. La organización hizo algo inusual, publicó la carrera íntegra en YouTube poco después de su finalización. Y lo hizo además sin restricciones geográficas, para que todo el mundo pudiera verla.

Con una calidad más que notable, poco tiene que ver YouTube con la terrible experiencia de Roja Directa o agregadores deportivos piratas llenos de anuncios y trampas. Una interfaz limpia, vídeo en HD, sin interrupciones y que funciona en cualquier móvil.

Casi cualquier evento deportivo se puede encontrar en YouTube utilizando las palabras clave adecuadas en su potente buscador. Como la plataforma parece querer destacar las emisiones en directo entre sus usuarios, este tipo de vídeos aparecen más visibles en los resultados, con una cómoda etiqueta de “Directo” a su lado.

En algunos casos la emisión es falsa pero basta con perseverar para encontrar un canal. En muchas ocasiones, comunidades semiclandestinas de entusiastas afines buscan, comparten e incluso crean estos canales bajo protección. Solo podrán ver la emisión quiénes conozcan el enlace adecuado.

Estos grupos surgen de forma espontánea en Reddit, Facebook, Twitter o foros propios. Por lo general las emisiones son estables y suelen aguantar durante todo el evento. Una vez finalizado, se desmonta toda la operativa técnica, se borran las cuentas y los canales para empezar el próximo partido de Champions League, campeonato de MotoGP o de Fórmula 1.

YouTube no permite este tipo de contenido, pero sus algoritmos actuales no parecen estar adecuados para encontrar y acabar con emisiones en directo ilegales en su plataforma. En muchas ocasiones dependen de los reportes de los usuarios, que no tienen mucho interés en decir a nadie nada para que no se acabe la fiesta.

La mejor defensa contra el pirateo

En otras ocasiones, son los cuerpos de anti-piratería de las organizaciones deportivas o de derechos digitales los encargados de avisar a YouTube. Especialmente efectivo es el trabajo de los encargados de parar las emisiones pirata de partidos de la NBA. Las emisiones duran poco, frustrando hasta a los más perseverantes.

¿Qué solución tiene esto? Técnicamente, muchas. Pero está claro que hay una demanda aún por explotar de servicios de emisión online barata de deportes y otros eventos. Precisamente la NBA tiene uno de los mejores, que por 22 euros mensuales permite ver todos los partidos.

En Europa, opciones como BeIn permiten ver múltiples campeonatos futbolísticos en directo de forma legal.

De la misma forma que la irrupción de Spotify y otras plataformas de contenido musical bajo demanda consiguió disminuir de forma drástica la piratería, la proliferación y competición de estas plataformas legales acabará siendo mucho más efectiva que todos los abogados y recursos técnicos que se utilicen para acabar con RojaDirecta y sus infinitos clones o con las emisiones deportivas en YouTube.

Spotify no acabó con la piratería musical, pero sí la redujo drásticamente. Por suerte los dueños de licencias de emisión deportivas han empezado a moverse y crear ofertas

Vea la actuación de Fernando Alonso en una de estas transmisiones:

(Tomado de La Vanguardia)