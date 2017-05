Encuesta revela que 70 por ciento de los venezolanos considera dividida a la oposición

Un sondeo realizado por la encuestadora Hinterlaces divulgó ayer que el 70 por ciento de los venezolanos cree que la oposición en ese país se halla dividida y varios piensan que debe ser renovada.

El 83 por ciento de las personas consideró que los sectores de la oposición deben renovar la dirigencia y las filas dentro de sus organizaciones políticas.

La pesquisa, ejecutada entre el 17 de abril y 3 de mayo del 2017 y divulgada por el periodista y analista político José Vicente Rangel, abarcó un universo de mil 580 personas, entrevistadas directamente en todo el país sobre las opiniones buenas y malas que los venezolanos tienen sobre la oposición.

Apenas un 27 por ciento de los consultados opinó que la oposición no está dividida mientras que el 60 por ciento señaló que carece de un líder que la guíe actualmente, contra 30 por ciento que se manifestó en desacuerdo sobre ese aspecto.

Al ser preguntados sobre si: ¿Usted esta de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero aún no presentan un plan para resolver los problemas económicos del país? un 62 por ciento manifestó estar de acuerdo, el 27 por ciento señaló estar en desacuerdo y un dos dijo no saber o no contestó.

Por otra parte, el 59 por ciento de los consultados expresó estar de acuerdo con que la oposición no piensa en el bienestar del país sino en tomar el poder presidencial, y solo un 38 se manifestó de forma contraria.

Hinterlaces encontró que el 76 por ciento de los consultados está de acuerdo en que la oposición venezolana debería ayudar al presidente Nicolás Maduro en la resolución de problemas en el país.

El estudio señala que el 61 por de los entrevistados señala que la dirigencia opositora sigue encabezada por lideres de la cuarta república, mientras el 34 no opina lo mismo.

(Con información de Prensa Latina)