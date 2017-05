Sabina sobre Trump: es un bufón siniestro

El cantante español Joaquín Sabina pidió a los mexicanos que enfrenten al presidente de Estados Unidos Donald Trump”, a quien calificó como “un bufón siniestro”.

El también compositor dijo tener una “opinión clara y precisa sobre el muro” que planea construir el magnate en la frontera entre México y Estados Unidos.

Sabina, que también aprovechó para presentar su primer disco de estudio en siete años, consideró “inconcebibles” las expresiones de Trump durante su campaña electoral, en particular las referidas a los mexicanos.

“Me parece inconcebible que ustedes aguantaran que cuando Trump más estaba hablando del muro, y cuando todavía no había ganado las elecciones, su presidente, ese señor tan bien peinado, lo invitara a México”, afirmó Sabina, deslizando sus cuestionamientos también hacia el mandatario Enrique Peña.

El cantautor, de 68 años, entre risas, señaló que esa visita es “casi peor” que cuando él mismo fue invitado a comer en 2010 por el entonces presidente mexicano Felipe Calderón.

El autor de “Quien me ha robado el mes de abril” se manifestó también “angustiado” por los movimientos nacionalistas en el mundo, en particular por el triunfo de Trump y el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

La política neoliberal ha dejado “fuera del sistema” a los jóvenes, lo cual ha conducido a la sociedad a abrazar “alternativas populistas”.

“Europa era un sueño desde la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Que un país, al grito de unos charlatanes de feria, saquen a Inglaterra de ese sueño de la Europa comunitaria que podría competir con Estados Unidos o China, me parece un disparate”, señaló.

“Todas las guerras horrorosas del siglo XX se han producido por el nacionalismo”, alertó el exitoso intérprete y compositor.

En referencia a los jóvenes, recordó que “desde el final de la Segunda Guerra Mundial son la primera generación que parece que va a vivir peor que sus padres” y además cuenta “con pocos referentes”.

“No se ven filósofos, escritores, políticos ni profetas que tengan la más mínima solución de esto”, indicó.

De vuelta hablando de Trump, expuso que “para colmo hay un bufón siniestro mandando en la mayor potencia del mundo que tiene el botón atómico al lado”.

Sabina también confesó sus “miedos” más íntimos, entre ellos a quedarse ciego, a perder sus facultades, al deterioro, a no poder leer un libro”.

“Me aterroriza la ceguera y por eso admiro al maestro (argentino Jorge Luis) Borges, que fue capaz, ciego, de escribir”, afirmó Sabina, quien dice no concebirse “sin un libro en las manos”.

Aunque asegura no tenerle temor al “envejecimiento” porque “todas las edades tienen algo disfrutable”, afirma que le atemoriza “necesitar ayuda para ir al baño”.

También se mostró algo nostálgico y recordó los viejos tiempos en los que realizaba constantes incursiones por la noche madrileña, emprendiendo aventuras en “los bares de siempre”.

“Me puse en peligro muchas veces, porque acababa en los sitios más raros del mundo. Me gustaba la calle, la noche, los bares. De la calle, los bares y la noche me han echado no sólo los años, sino algún modo de cuidarme, porque no quería morir y dejar un hermoso cadáver”, señaló.

Sabina despotrica contra las nuevas tecnologías, en particular contra las redes sociales, Internet y “mal rayo los parta, los malditos teléfonos móviles con selfies”.

“Es imposible estar en los bares sin que aparezca un enjambre de selfies y no te dejen un segundo estar en paz”, señaló.

A pesar de este progreso tecnológico y científico que representa contar con dispositivos de información masivos e instantáneos, considera que “el mundo no es un mejor lugar y las nuevas generaciones parecen estar a la deriva”.

(Con información de ANSA)