Londres podría exigirle a la Unión Europea pagarle por el Brexit, según su canciller

Según el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, la Unión Europea podría verse obligada a pagar a Gran Bretaña en el proceso de divorcio de Londres con el bloque porque la parte del Reino Unido en los activos de la UE es muy valiosa.

El jefe de la diplomacia también acusó a la UE de intentar “sangrar a este país” con una factura esperada de 84 mil millones de libras esterlinas (100 mil millones de euros), en concepto de obligaciones de retiro.

Cuando se le preguntó si coincidía con el ex líder conservador Iain Duncan Smith en que Gran Bretaña podría terminar recibiendo un pago por su salida de la UE, Johnson le dijo al diario Daily Telegraph: “Sí, creo que hay muy buenos argumentos”.

“Hay activos, no quiero entrar demasiado en el detalle de la negociación, pero hay activos que compartimos, que hemos pagado a lo largo de los años y habrá que tener un cómputo adecuado del valor de esos bienes”, indicó.

“Ciertamente creo que el proyecto para avanzar en la separación que se ha presentado es absurdo”, acotó en referencia a los planteos de Bruselas.

La semana pasada, el negociador de la Comisión Europea (CE) sobre el “brexit”, el francés Michel Barnier, subrayó que la suma que el Reino Unido deberá pagar por salir de la Unión Europea “no es un castigo ni un impuesto”, sino que obedece a la necesidad de que Londres cumpla con los compromisos que ha adquirido.

“Se adoptaron unos compromisos y estos deben cumplirse, es una cuestión de responsabilidad”, dijo Barnier en una rueda de prensa, en la presentación de la recomendación de la CE para abrir las negociaciones con el Reino Unido.

Johnson siguió con sus ataques a la UE y dijo que el “vergonzoso” escape de detalles de una reunión de Downing Street entre la primera ministra, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, implica que “van a jugar sucio”.

“Bruselas es implacable en sus técnicas de negociación, van a jugar sucio, tenemos que ser muy cauteloso e intelectualmente muy firme”, advirtió el ministro.

“Theresa May tiene razón, ningún trato es mejor que un mal trato y esa ansiedad que he leído acerca de las consecuencias de no conseguir el acuerdo me recuerdan el pánico que llegó con el cambio de milenio. El llamado error del milenio”, aseveró.

Durante la entrevista con el periódico también advirtió que hay una “posibilidad realista” de que Rusia interfiera en las elecciones generales de su país.

Johnson afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, “se regocijaría” si Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, gana el control del 10 de Downing Street, la sede del gobierno en Londres.

También dijo que estaba claro que Putin estaba detrás de las brechas de seguridad cibernética durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Francia, donde los correos electrónicos del vencedor Emmanuel Macron fueron hackeados en vísperas de la votación.

“Putin sin duda se regocijaría de ver las defensas británicas debilitadas, que la política exterior de Gran Bretaña se vuelvan menos activas, para vernos separados de los Estados Unidos, eso sería llevar agua al molino de Putin, eso sería justo lo que quiere”, completó tajante.

Rusia ha negado en repetidas ocasiones que haya participado en interferencias informáticas en referencia a las elecciones en Estados Unidos o Francia.

(Con información de ANSA)