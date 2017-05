Michael Moore debutará en Broadway con sátira sobre política de EEUU

El cineasta Michael Moore trasladará la política a Broadway con una obra unipersonal que “llevará al público en un paseo a través de los Estados Unidos de la Locura”, según dijo.

Los productores dijeron el lunes que Moore, ganador del Oscar y creador de grandes películas sobre armas, la guerra en Iraq y el sistema de salud de los Estados Unidos, debutará en Broadway en julio con la obra The Terms of My Surrender.

En la obra, que estará 12 semanas en cartel desde el 28 de julio, Moore, de 63 años, usará su humor satírico para apuntar a la política de Washington y al presidente estadounidense, Donald Trump.

“La pregunta está planteada: ¿Puede una obra de Broadway hacer caer a un presidente en ejercicio? Bueno, es hora de averiguarlo”, dijo en un comunicado anunciando.

Moore, conocido por sus sagaces críticas al sistema político estadounidense, ganó un premio Oscar en el 2003 por su documental sobre la violencia con armas Bowling for Columbine y fue nominado en 2008 para el premio de la Academia por Sicko.

Es también autor de exitosos libros incluyendo Stupid White Men y Here Comes Trouble. En octubre, tres semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016 estrenó su documental sobre Trump Michael Moore in Trumpland.

Además, sus predicciones sobre los resultados de las elecciones con cinco meses de antelación, tuvieron gran impacto a nivel global.

La predicción de Moore en julio de 2016

(Con información de Reuters)