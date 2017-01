Manifestaciones contra políticas de Trump resaltan en entrega de premios del SAG

Medios estadounidenses se hacen eco de que varios actores atacaron ayer las políticas del presidente, Donald Trump, en ocasión de la entrega de los premios del Sindicato de Actores (SAG).

El polémico decreto migratorio de Trump que bloquea la entrada de refugiados por 120 días y de ciudadanos de siete países musulmanes por 90 días a Estados Unidos recibió las mayores críticas.

Nosotros sí les damos la bienvenida, exclamó el actor Ashton Kutcher, quien fungió como primer presentador de la ceremonia realizada la víspera en esta ciudad.

Estamos agradecidos por quienes vienen de otros países, estamos orgullosos de ellos y hoy peleamos junto a ellos, aseguró la ganadora del premio a mejor interpretación femenina en un programa televisivo cómico, Julia Louis-Dreyfus (Veep), tras burlarse de la conducta infantil del mandatario.

La película Talentos Ocultos, sobre el desempeño de tres científicas de raza negra durante la conquista espacial de Estados Unidos, se alzó con el máximo galardón concedido por la entidad, Mejor elenco, y las protagonistas Octavia Spencer, Janelle Monae y Taraji P. Henson recogieron emocionadas el lauro.

Emma Stone por su desempeño en La La Land y Denzel Washington por Fences se alzaron como mejor actriz y actor, respectivamente, mientras los trofeos de las actuaciones de reparto recayeron en Viola Davis, por Fences, y Mahershala Ali, por Moonlight.

Para el galardón de serie de comedia fue elegida Orange is the New Black, y Sarah Paulson sumó otro premio a su carrera por el trabajo en The People v. O.J. Simpson: American Crime.

Stranger Things, serie de Netflix, devino ganadora del lauro a mejor elenco de un drama de televisión.

Los productores de Hollywood eligen a “La La Land” como mejor filme del año

Los productores de Hollywood nombraron al musical “La La Land” como la mejor película de 2016, en una ceremonia marcada por las críticas a las políticas migratorias impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La victoria de “La La Land” en la ceremonia consolida al filme protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone en la carrera para los Oscar, tras haber recibido ya un récord de 14 nominaciones previamente este mes.

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones que representa a los productores de películas y programas de televisión en Hollywood, también destacó a “Zootopia” como el mejor filme animado del año y a “O.J.: Made in America” como su documental favorito.

Además, eligió a la aclamada serie de Netflix “Stranger Things” como el mejor drama de televisión.

El músico John Legend, estrella de “La La Land”, criticó el decreto de Trump que prohíbe la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y que provocado confusión y caos en aeropuertos de todo el mundo.

“Alentamos a todo el mundo a protestar en contra de esto”, dijo Legend.

Más tarde, al presentar al musical, Legend añadió: “Nuestra visión de Estados Unidos se contrapone directamente en el sentido ético con la del presidente Trump. Quiero rechazar específicamente esta noche su visión y afirmar que Estados Unidos tiene que ser mejor que eso”.

En años pasados, los ganadores de los principales premios de la PGA a menudo han obtenido el Oscar en las categorías más destacadas.

(Con información de Prensa Latina/ Reuters)