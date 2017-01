“Fruta extraña”, la canción que quiere cantar Rebecca Ferguson en la ceremonia de Trump

Cantar “Strange Fruit” fue la condición de Rebecca Ferguson para actuar en la ceremonia de investidura de Donald Trump, a la que asistirán seis líderes religiosos incluidos un cardenal católico, un rabino, un clérigo hispano y una mujer.

La artista escribió en su cuenta de Twitter que solo aceptaría la invitación del presidente electo “si me permites cantar “Strange Fruit” una canción que tiene una enorme importancia histórica, una canción que estuvo en la lista negra de Estados Unidos por ser demasiado polémica. Una canción que habla a todas las personas negras despreciadas y pisoteadas en Estados Unidos”.

https://twitter.com/julianbovis/status/816212016981491712/photo/1

Este tema fue originalmente interpretado por Billie Holiday, pero la letra es un poema de Abel Meeropol inspirado en la histórica fotografía que muestra el linchamiento de dos afroamericanos, Thomas Shipp y Abram Smith, en 1930 en el centro de Marion, Indiana.

Abel Meeropol era un profesor judío de origen ruso afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos. Vio esta foto de los linchamientos que según su testimonio le persiguió durante todo el día y no le dejó dormir. Entonces escribió el poema Bitter Fruit, que publicó bajo el seudónimo de Lewis Allan en la revista New York Teacher y en el diario New Masses. Más tarde musicalizó el poema en la canción Strange Fruit. Meeropol es conocido también por haber sido quien adoptó a los hijos de Ethel y Julius Rosenberg, tras se ejecutados en Estados Unidos.

La canción se hizo famosa en la voz de la legendaria música de jazz Billie Holiday en 1939, y luego cantada por Nina Simone. Holiday dijo una vez que cuando cantó por primera vez “Strange Fruit” en un café de Nueva York, sorprendió al público.

“No había ni siquiera un aplauso cuando terminé”, escribió más tarde en su autobiografía. “Entonces una persona solitaria comenzó a aplaudir nerviosamente. De repente todos aplaudieron”.

Andrea Bocelli, Elton John, Céline Dion, el cantante country Garth Brooks son algunos de los artistas que han rechazado la invitación de participar en el evento de posesión del próximo 20 de enero. Hasta Kaney West, quien ha apoyado públicamente al presidente electo, dijo que no.

En contraste, Beyoncé cantó el himno de Estados Unidos hace cuatro años en la ceremonia de reelección de Barack Obama, Kelly Clarkson y James Taylor actuaron después del juramento. Alicia Keys, Marc Anthony y Brad Paisley estuvieron durante la celebración oficial en Washington.

Rebecca Ferguson finaliza su respuesta a Trump recordando que “Stranger fruit” “es una canción que recuerda cómo el amor es la única cosa que conquistará todo el odio en este mundo, entonces aceptaré de buena gana su invitación y lo veré en Washington”.

La letra de Strange fruit tiene solo tres estrofas, profundas, dolientes: “De los árboles del sur cuelga una fruta extraña. / Sangre en las hojas, y sangre en la raíz. / Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. / Extraña fruta cuelga de los álamos./Escena pastoral del valiente sur. / Los ojos saltones y la boca retorcida. / Aroma de las magnolias, dulce y fresco. / Y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos. / Para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire, para que el sol la pudra, para que los árboles lo dejen caer./ Esta es una extraña y amarga cosecha”.

La letra original en inglés es la siguiente:

Strange Fruit

Southern trees bear a strange fruit,

Blood on the leaves and blood at the root,

Black bodies swinging in the southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant south,

The bulging eyes and the twisted mouth,

Scent of magnolias, sweet and fresh,

Then the sudden smell of burning flesh.

Here is fruit for the crows to pluck,

For the rain to gather, for the wind to suck,

For the sun to rot, for the trees to drop,

Here is a strange and bitter crop.

Escuche a Nina Simone interpretando “Strange Fruit”