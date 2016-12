Roger Machado: “Si yo no gano, no soy el director del Clásico”

Roger Machado quiere llevar a los Tigres de Ciego al título de Cuba por tercera ocasión de forma consecutiva. Sería el cuarto campeonato de uno de los elencos más estables dentro de la inestable pelota cubana. Quiere ganar, entre muchas causas, porque sabe que sin ello, no tiene opción para dirigir, rumbo al Clásico Mundial.

“Tengo una oportunidad, solo una. Víctor y yo hemos tenido nuestras diferencias en los últimos años, pero ya han sido limadas. Es cierto que él hace muchas cosas por el bien del béisbol cubano y también creo que tenemos que unirnos todos. Ahora, yo sí veo que si yo no gano, no soy el director del Clásico. Víctor tiene más opciones. Si no gana Ciego, cualquiera de los otros equipos que gane, Víctor es el director del Clásico. Sé que ahí, estoy un poquito en desventaja. Eso se lo dejo a la Comisión Nacional. Si dirijo bien y si no también, ojalá que la pelota cubana salga adelante, que es lo que queremos. Igual pienso que podemos estar todos”.

— ¿Pre-selección sin manager?

— “Para empezar no está bien hecha. Tenían que contar con los seis directores que estamos en esta etapa. ¿Quién hizo eso? No se contó con ninguno de los seis. Para tú hacer un equipo tienes que contar con el director. Tú no me puedes dejar afuera un pelotero si desconoces la forma de dirigir mía y ninguno tiene la misma forma. Había que contar con los managers. Otra vez una mala decisión. Estas cosas no pueden pasar. ¿Cómo dan una pre-selección sin director? Absurdo”.

“Eso sí, estoy en total desacuerdo también de lo que piensan algunos periodistas de que tiene que dirigir ese equipo alguien que esté fuera de la Serie Nacional. Si no, ¿para qué estamos trabajando nosotros? No puede dirigir alguien fuera de nosotros, sin restarle méritos a nadie, ni a Rey Vicente Anglada, ni a Higinio Vélez, ni a Jorge Fuentes. No le quito a lo que fueron en Cuba, al contrario, en muchos de ellos nos fijamos cuando dirigimos. Pero el Clásico, claro que tiene que ser para uno de nosotros, que somos los que estamos aquí. Los que conocemos las características de los jugadores. Estoy esperando, como todos”.

— Y los que faltan…Cepeda, Roel Santos, el propio Dachel Duquesne.

— “Claro que faltan. Entenza, Gálvez, el abridor de Mayabeque, faltan unos cuantos y me disculpan si no me recuerdo ahora de todos. Faltan muchos que no se tuvieron en cuenta. Por eso también no estuve de acuerdo en pedir 5 refuerzos primero, y luego tres. Yo prefería los ocho de un tiro. Ahora es muy difícil que un refuerzo se te adapte tan rápido al equipo. No puedes hacer team work. Los tres que escojas ahora no se adaptan ni a las señas, ni a la forma de jugar del equipo”.

Machado repite cerca de diez veces la palabra “unidad” durante toda la conversación. Es evidente que también piensa que “la Comisión no puede andar por un lado y los directores por el otro. O nos unimos o esto no se arregla”.