¿Se lee más en formato impreso o en digital?

El acceso a la lectura cambia sus formas. El aislamiento se rompe desde las pantallas de ordenadores y celulares. Las reuniones y eventos del libro y la lectura se desarrollan online. Viajan cada vez con mayor frecuencia a plataformas y espacios virtuales para encontrar nuevos modos de socialización. La lectura no muere ni pierde sus caminos, sencillamente, encuentra otras formas de salir a flote, se fortalece y avanza hacia el futuro.

La lectura en tiempos de COVID-19 necesita ser vista de un modo diferente, sobre todo más racional. El aislamiento nos ha demostrado que las redes sociales son una valiosa forma de acompañamiento y solidaridad. Muchos desconocidos escriben a otras personas buscando amistad. Diversas voces se suman a proyectos de bien social.

Esta situación, además del trauma planetario de una pandemia, ha significado que en todas partes la iniciativa editorial busque cauces para reestudiarse, sobrevivir y diagramar un escenario futuro de nuevas posibilidades.

Las bibliotecas prefieren redibujar sus caminos con acciones más encaminadas a buscar lectores y no esperar pacientemente que la casualidad se los lleve a su escenario y, al igual que las editoriales, exploran lo digital, no como alternativa sino como un camino de llegar a sus públicos, del mismo modo que los eventos presenciales del libro buscan en las redes un nuevo ámbito de encuentro.

¡Es formidable apreciar cómo el mundo editorial y el mapa planetario de la lectura pueden reinventarse con nuevos bríos negándose a morir!

En un universo permeado de nuevas tecnologías que nos acercan y a la vez mantienen a distancia, ¿qué futuro aguarda al libro impreso ante el empuje de lo digital?

Es pregunta frecuente que genera enconadas polémicas, sobre todo entre las posiciones más fundamentalistas en ambos medios: hay quienes defienden fervorosos la idea de que el libro físico morirá, no solo en virtud del imperio creciente de lo digital, sino por ser más lento y costoso de producir, difícil de ser distribuido y el tema derecho de autor. Otros, apegados a la tradición, no le ven futuro alguno a la lectura en formato digital, al considerarla impersonal, que resta atención y comprensión a sus lectores y que no siempre cuenta con rigor al elegir originales de jerarquía probada por carecer de una buena curaduría editorial.