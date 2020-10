Tres riesgos en los que incurre Trump al regresar a la Casa Blanca sin haberse curado completamente

Facebook borró el post y Twitter lo ocultó, porque violaba sus reglas sobre información engañosa y potencialmente dañina en relación con el covid-19.

Según la prensa estadounidense, cuando Trump resultó positivo por COVID-19, algunos de sus asesores vieron una oportunidad para que el mandatario le diera un giro a las críticas recibidas por el manejo de la pandemia, así como a los señalamientos del Partido Demócrata, que le acusa de intentar minimizar la gravedad de la enfermedad.

El planteamiento era que, tras recuperarse plenamente, el mandatario podía reincorporarse a la campaña electoral con un mensaje empático dirigido a todos aquellas familias estadounidenses que habían sido golpeadas por la pandemia y, al mismo tiempo, ofrecer un discurso optimista resaltando que pese a lo dura que es la enfermedad sí es posible superarla.

Esta idea, sin embargo, no llegó lejos.

En sus mensajes tras recibir el alta, Trump no hizo mención alguna al resto de estadounidenses afectados por la enfermedad, ni siquiera a aquellos que trabajan en la Casa Blanca; y, en lugar de destacar los peligros de la enfermedad, transmitió la imagen de que no es nada que deba preocupar demasiado.

"Parece su equipo de campaña no discutió la idea con su candidato. Tú esperarías que alguien que ha pasado por una crisis de salud grave hubiera tenido una suerte de despertar, que encontrara algo religioso en esto, pero él parece incapaz de hacerlo", dijo Brendan Buck, quien fue asesor del expresidente del Congreso Paul Ryan, a The New York Times.