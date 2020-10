Vaticinan derrota de Trump en elecciones de noviembre

“Creo que Trump se irá con rencor y pasará el resto de sus días diciendo que le robaron las elecciones”, subrayó el hombre que acertó en sus predicciones de las últimas nueve elecciones en declaraciones citadas por Prensa Latina.

Lichtman señaló que como historiador, aprendió que hay que estudiar el pasado imparcialmente. “Mi modelo de predicción tiene en cuenta todas las elecciones en el país desde 1860”.

Por eso, gracias a las “13 Llaves de la Casa Blanca”, predijo con éxito los resultados de todas las elecciones presidenciales desde Ronald Reagan en abril de 1982, dos años y medio antes de las elecciones.

“Mi modelo tiene en cuenta el hecho de que los estadounidenses votan según el desempeño del partido gobernante. Examinamos los resultados de las elecciones de mitad de período, los terceros, la situación económica a largo y corto plazo, las políticas adoptadas, la presencia de disturbios sociales, los escándalos y los éxitos y fracasos de la política exterior”, agregó.

Si las respuestas a seis de estas afirmaciones son falsas, se puede predecir la derrota del partido gobernante.

No obstante, hace un año, su sistema predijo que Trump ganaría las elecciones. ¿Qué ha pasado?, señala Radio Canadá.

Al respecto, indicó que el gobernante no entendió el significado de las claves, que es que es gobierno, y no la campaña, lo que tiene un impacto en la elección. Y en lugar de abordar sustancialmente los desafíos, Trump volvió a su plan de juego de 2016. Pero no funcionará.

En 2019, aclaró, “Trump sólo tenía cuatro de las llaves, así que estaba a dos llaves de la derrota. Y luego, por supuesto, todo cambió en Estados Unidos en 2020, con la peor pandemia de los últimos 100 años, un pobre desempeño económico y llamados a la justicia social y racial”.

“Cuando eres presidente, se te juzga por tu mandato”, precisó el académico.

“El mandatario pasó de cuatro a siete afirmaciones falsas, que es más de las seis claves necesarias para predecir la derrota”, subrayó.

Resaltó que el descontento social y los malos resultados económicos le llevarán de repente a esa derrota. Nunca en la historia del país sufrió ningún otro partido una inversión tan repentina y dramática de la fortuna en tan sólo unos pocos meses, aseveró Lichtman.

Afirmó que “no digo que Trump fuera carismático en 2016 y no lo volveré a hacer esta vez porque aunque es un buen showman, sólo es popular con cierta parte de la población”. Más del 60 por ciento de los estadounidenses no creen que sea honesto o digno de confianza.

Lichtman puntualizó que no cree que su predicción pueda cambiar entre ahora y el día de las elecciones porque las circunstancias que llevan a un cambio en una de las declaraciones no cambian rápidamente. Nunca cambiaron unas semanas antes de las elecciones.

Sin embargo, alertó sobre la supresión de los votos y que los republicanos tratarán de limitar el voto de la base demócrata, las minorías y la juventud.

“Vemos a Donald Trump intentando ferozmente suprimir el voto, está atacando el voto por correo, que es una opción esencial durante una pandemia. Incluso ha amenazado con enviar gente armada a los colegios electorales”, dijo.

Lichtman descartó una crisis constitucional y opinó que Trump se irá del gobierno con rencor y pasará el resto de sus días diciendo que le robaron las elecciones.

