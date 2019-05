El fútbol se parece a Messi

Sigue casi igual que cuando empezó. La gran diferencia, entre tatuajes y cortes de pelo, es que ahora sale al campo de primero, como capitán, y antes siempre lo hacía de último. Fuera de eso nada ha cambiado para él, a pesar de que es un poco más lento y pierde con más frecuencia en los duelos individuales.

No sabe de templos, de marcas pegajosas, ni de críticas. Messi solo conoce su relación con la pelota.

***

Con el himno de la Champions de fondo, entra al campo de primero. El Camp Nou está repleto y la gente lo espera todo de él. Comienza el partido y aunque parece metido en el juego las cosas no van como en su mejor día.

Encara, gambetea a uno o dos rivales y luego la pierde. Lo vuelve a intentar, esta vez filtra el balón y lo interceptan. Una vez más: el compañero no llega, se resbala o no entiende la acción. El reloj corre, pasan los minutos y, en el vértigo, Suárez marca el primero.

Algunos se alegran del partido “discreto” que, mientras tanto, va teniendo él. Aun así necesita el cuero. No importa que cada pérdida despierte los fantasmas de las derrotas a nivel de selección, los recuerdos de Roma y las acusaciones de pecho frío. Se sigue mostrando, encara otra vez y le mete el miedo en el cuerpo a sus rivales. A veces camina, protesta y hace faltas.

Se termina el primer tiempo.

Pasaron los 15 minutos de descanso. El Liverpool evoca su historia y sale bien en la segunda parte. Están incomodando al Barça que se aferra a los reflejos de Ter Stegen. En una de esas, con la complicidad de la esférica, crea la jugada: filtra para Sergi Roberto, quien asiste para que Suárez estrelle el balón en el larguero. Pero Messi inició la acción, la siguió todo el tiempo y estaba atento para ir por el rebote y empujar el cuero al fondo de las redes. Es un gol fácil. No vale todavía para algunos.

El juego gira a su alrededor, propone una pared y consigue la falta. Está algo lejos y con perfil para un derecho. Suárez, como casi siempre, se para a su lado, a mirar si cae el tercero. El Camp Nou está expectante. Ya se dispone a cobrar…

Le pega con furia, con la malicia de cada crítica recibida y la frustración de muchos años sin volver a levantar la Champions… El balón viaja violentamente con una rosca endiablada, susurra su trayectoria a los oídos de los hombres de la barrera y sigue el camino directo a la escuadra de la portería de Allison quien, como muchos, hace el intento, aunque no puede evitar el estruendo en las redes de la portería. El Camp Nou estalla y definitivamente no luce como un templo. Todos gritan ¡Meeessi, Meeeessi, Meeessi! Esto ya no es nada discreto. Parece un partido importante.

El Barça se desconcentra un poco y los reds pierden una doble oportunidad de marcar. La pelota lo busca en cada salida. Comanda dos contragolpes de libro, pero increíblemente el conjunto blaugrana no pone el puntillazo del cuarto gol. Con el fin del último contrataque acaba el partido y Messi, luego de haberle puesto el 4-0 en las botas a Dembelé, se tira al césped, de cara a las estrellas, lamentándose. No le basta con un 3-0 y un doblete.

Esas son las locuras del fútbol. Luchar contra todo, dispuesto a que se le juzgue con las leyes que no se le aplican a nadie. Por eso vuelve a la selección y por eso prometió antes de iniciar la temporada que harían todo lo posible por volver a ganar la Champions. Las luces del Camp Nou se apagaron con, al menos, la mitad de la tarea cumplida para aspirar a una final en la que Messi pueda empezar a soñar con cumplir su promesa.