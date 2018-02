Maikel Reyes: Regresaré más fuerte

El equipo de fútbol de Pinar del Río terminó invicto en la liga de ascenso y alcanzó un boleto a la primera división del balompié cubano, luego de estar varios años en el nivel más bajo de los torneos nacionales.

Uno de los artífices de tal resultado fue el delantero de Vueltabajo Maikel Alejandro Reyes Azcuy, quien se llevó el liderato de goleo al conseguir ocho dianas.

En el último partido ante la selección nacional sub-20 y con el boleto a la siguiente instancia en el bolsillo, Maikel sufrió una escalofriante lesión que lo envió al quirófano.

¿Qué tipo de lesión sufriste?

“Es una fractura de peroné, me operaron y colocaron una lámina con seis tornillos en la zona afectada. Fue una jugada casual y sin intención, es algo que pasa a menudo en el fútbol. Lo más importante es que estoy bien, la pierna no me duele. Voy haciendo una buena recuperación y el tiempo de baja será alrededor de tres o cuatro meses”.

¿Qué ocurrió el último día de competencias? ¿Decidiste jugar?

“El profe Elier habló con los jugadores, específicamente con Ciprián y conmigo. Nosotros llegamos al torneo sin mucho entrenamiento y tomamos la decisión de aportar para clasificar de primeros en el grupo y buscar una ubicación más asequible de cara a la primera división.

Llegó el partido, decidí jugar y vino la lesión. Son cosas que pasan en el fútbol y en el deporte en general”.

Un equipo de la República Dominicana te ofreció un contrato…

“Es verdad, pero con los meses de baja ya no pienso incorporarme a la liga dominicana que comienza en marzo, aunque este mes inicia la Liga de Campeones de la Concacaf y el equipo va a participar. Realmente no pienso en eso, solo deseo recuperarme pronto y estar con Cuba en la Copa de Naciones en septiembre próximo”.

Un mensaje a todos los que se han preocupado por tu salud

“Les agradezco a todas las personas que están pendientes de mi salud, ellos me animan y apoyan desde todos los lugares del mundo, eso me hace sentir bien. Estoy optimista para afrontar la situación, cuento con el apoyo de mi familia, amigos y de todos los que están vinculados al fútbol cubano. Les prometo que regresaré más fuerte”.

(Tomado de Radio Guamá)