Director general de SONY ATV califica de “histórico” contrato con la EGREM

La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) firmó este 24 de enero en La Habana un acuerdo internacional con SONY ATV Music Publishing, la mayor compañía editorial del mundo. El Contrato General de Representación tiene como objetivo ampliar la gestión y promoción de este catálogo de la música cubana.

Cubadebate propone una entrevista realizada a Guy Henderson, director general de SONY ATV, sobre sus opiniones acerca de los acuerdos:

“Estoy muy complacido de los resultados de nuestra visita a Cuba”, afirmó en entrevista exclusiva Guy Henderson, director general de SONY ATV. Unos minutos de su escaso tiempo fueron suficientes en el lobby del Hotel Parque Central para la última andanada de preguntas, antes de partir hacia el aeropuerto.

¿Pudo dormir tranquilo después de anoche?

He podido descansar unas horas, porque sé que es un acuerdo histórico y, como dije a la prensa y a las autoridades y personalidades presentes allí, tras la firma del mismo nos queda mucho trabajo por hacer: la música cubana es tan diversa y rica que merece mucho más público y nuevas plataformas de difusión porque así lo demandan los consumidores.

¿Qué o quién lo llevó a la música cubana?

Siempre quise venir a conocer la Isla, porque yo había llegado a la música cubana mucho antes. Leí sobre sus figuras legendarias, escuché muchos albums de música, antes de llegar aquí, porque me sentí motivado por el documental del Buena Vista Social Club, y quise indagar más sobre la historia del género. He estudiado mucho este tema antes de proponer este acuerdo.

En las cuatro ocasiones he preferido el Hotel Parque Central, porque puedes salir a caminar las calles de La Habana Vieja. Me gusta viajar con los míos a lugares que me aporten conocimiento, más allá de una playa. Así que los llevé también a Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara, a ver los autos antiguos, a aprender de los cubanos, escuchar la historia, sentir que la música está por todas partes.

¿Tiene alguna anécdota que hacernos, algo que le haya impactado sobremanera?

No tengo una anécdota en particular, pero sí una percepción importante. Me impresionó la visita a la Escuela Nacional de Arte y, muy en especial, la de música, la imagen de cómo la enseñan, en comunidad con sus profesores, que son músicos igual; compartiendo los instrumentos, aprendiendo juntos, sin diferencias de ningún tipo; y eso dice mucho de su sistema de enseñanza. Por eso llegan a ser tan buenos músicos… No he visto nada igual en mis viajes de trabajo por el mundo.

¿Las palabras de elogio ante la prensa para su contraparte, la EGREM, han sido parte del tema publicitario y de negocios?

Fueron palabras necesarias a un acuerdo esencial, nos interesa y queremos que funcione como negocio. Mas lo cierto es que hemos encontrado, además de profesionalidad, una calidad humana en el equipo de la EGREM. Espero que todo sea para el éxito mutuo.

(Tomado de La Jiribilla)