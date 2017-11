Fidel renace en el verso (+ Video)

Así como hay poetas que encuentran su forma de expresión en otros géneros literarios como el teatro o la narrativa (García Márquez, Arguedas, Cortázar), los hay que eligen la acción y la palabra, y también quienes a lo largo de su vida dejan con sus actos una estela de poesía en la historia, escribió el ganador del Premio Casa de las Américas, el poeta peruano Arturo Corcuera al hablar de Fidel.

“Desde sus albores, la Revolución Cubana estuvo indesligable de la poesía. ¿Qué fue el Asalto al Moncada sino un episodio épico digno de la mitología?; el dramatismo en la escena trágica de Abel Santamaría, avizorando sin ojos el porvenir, víctima de Caín y de sus horrendos crímenes; ¿no hay líneas acaso de conmovedora poesía en prosa en La historia me absolverá de Fidel? La aventura en el Granma, esa liviana nave a que a, parte inseparable de uno de los pasajes más románticos de la guerrilla, no contiene intensos momentos de poesía?

Recordar la poesía de los mártires, la poesía de los que se inmolaron ¡patria o muerte! y ofrendaron su simiente para que la patria naciera inexpugnable y lozana; la historia nos enseña que la poesía también se escribe con la piel y con la sangre. No la poesía pura (admirada y respetada), sino esa pura poesía que constituye la historia de Cuba.

Fidel

Por Juan Gelman

Dirán exactamente de fidel

gran conductor el que incendió la historia etcétera

pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto

fidel montó sobre fidel un día

se lanzó de cabeza contra el dolor contra la muerte

pero más todavía contra el polvo del alma

la Historia parlará de sus hechos gloriosos

prefiero recordarlo en el rincón del día

en que miró su tierra y dijo soy la tierra

en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo

y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos

y solo contra el mundo levantó en una estaca

su propio corazón el único que tuvo

lo desplegó en el aire como una gran bandera

como un fuego encendido contra la noche oscura

como un golpe de amor en la cara del miedo

como un hombre que entra temblando en el amor

alzó su corazón lo agitaba en el aire

lo daba de comer de beber de encender

fidel es un país

yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro

la Historia arreglará sus cuentas allá ella

pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos

buenas noches Historia agranda tus portones

entramos con fidel con el caballo.

Canción de gesta

Autor: Pablo Neruda

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen

palabras en acción y hechos que cantan,

por eso desde lejos te he traído

una copa del vino de mi patria:

es la sangre de un pueblo subterráneo

que llega de la sombra a tu garganta,

son mineros que viven hace siglos

sacando fuego de la tierra helada.

Van debajo del mar por los carbones

y cuando vuelven son como fantasmas:

se acostumbraron a la noche eterna,

les robaron la luz de la jornada

y sin embargo aquí tienes la copa

de tantos sufrimientos y distancias:

la alegría del hombre encarcelado,

poblado por tinieblas y esperanzas

que adentro de la mina sabe cuando

llegó la primavera y su fragancia

porque sabe que el hombre está luchando

hasta alcanzar la claridad más ancha.

Y a Cuba ven los mineros australes,

los hijos solitarios de la pampa,

los pastores del frío en Patagonia,

los padres del estaño y de la plata,

los que casándose con la cordillera

sacan el cobre de Chuquicamata,

los hombres de autobuses escondidos

en poblaciones puras de nostalgia,

las mujeres de campos y talleres,

los niños que lloraron sus infancias:

esta es la copa, tómala, Fidel.

Está llena de tantas esperanzas

que al beberla sabrás que tu victoria

es como el viejo vino de mi patria:

no lo hace un hombre sino muchos hombres

y no una uva sino muchas plantas:

no es una gota sino muchos ríos:

no un capitán sino muchas batallas.

Y están contigo porque representas

todo el honor de nuestra lucha larga

y si cayera Cuba caeríamos,

y vendríamos para levantarla,

y si florece con todas sus flores

florecerá con nuestra propia savia.

Y si se atreven a tocar la frente

de Cuba por tus manos libertada

encontrarán los puños de los pueblos,

sacaremos las armas enterradas:

la sangre y el orgullo acudirán

a defender a Cuba bien amada.

Canta el sinsonte en el Turquino

Autor: Nicolás Guillén

¡Pasajeros en tránsito, cambio de avión para soñar!

Oui, monsieur; sí, señor.

Nacido en Cuba, lejos, junto a un palmar.

Tránsito, sí. Me voy.

¿Azúcar? Sí, señor.

Azúcar medio a medio del mar.

¿En el mar? ¿Un mar de azúcar, pues?

Un mar.

¿Tabaco?

Sí, señor.

Humo medio a medio del mar.

Y calor.

¿Baila la rumba usted?

No, señor;

yo no la sé bailar.

¿Inglés, no habla el inglés?

No, monsieur; no, señor,

nunca lo pude hablar.

¡Pasajeros en tránsito, cambio de avión para soñar!

Llanto después. Dolor.

Después la vida y su pasar.

Después la sangre y su fulgor.

Y aquí estoy.

Ya es el mañana hoy.

Mr. Wood, Mr. Taft, adiós.

Mr. Magoon, adiós.

Mr. Lynch, adiós.

Mr. Crowder, adiós.

Mr. Nixon,2 adiós.

Mr. Night, adiós.

Mr. Night, Mr. Shadow, 3 ¡adiós!

Podéis marcharos, animal

muchedumbre, que nunca os vuelva a ver.

Es temprano; por eso tengo que trabajar.

Es ya tarde; por eso comienza a amanecer.

Va entre piedras el río…

Buenos días, Fidel.

Buenos días, bandera; buenos días, escudo.

Palma, enterrada flecha, buenos días.

Buenos días, perfil de medalla, violento barbudo

de bronce, vengativo machete en la diestra.

Buenos días, piedra dura, fija ola de la Sierra Maestra.

Buenos días, mis manos, mi cuchara, mi sopa,

mi taller y mi casa y mi sueño;

buenos días, mi arroz, mi maíz, mis zapatos, mi ropa;

buenos días, mi campo y mi libro y mi sol y mi sangre

sin dueño.

Buenos días, mi patria de domingo vestida;

buenos días, señor y señora;

buenos días, montuno en el monte naciendo a la vida;

buenos días, muchacho en la calle cantando y ardiendo

en la aurora.

Obrero en armas, buenos días.

Buenos días, fusil.

Buenos días, tractor.

Azúcar, buenos días.

Poetas, buenos días.

Desfiles, buenos días.

Consignas, buenos días.

Buenos días, altas muchachas como castas cañas.

Canciones, estandartes, buenos días.

Buenos días, oh tierra de mis venas,

apretada mazorca de puños, cascabel

de victoria…

El campo huele a lluvia

reciente. Una cabeza negra y una cabeza rubia

juntas van por el mismo camino,

coronadas por un mismo fraterno laurel.

El aire es verde. Canta el sinsonte en el Turquino…

Buenos días, Fidel.

Canto a Fidel

Autor: Carilda Oliver Labra

No voy a nombrar a Oriente,

no voy a nombrar la Sierra,

no voy a nombrar la guerra

–penosa luz diferente–,

no voy a nombrar la frente,

la frente sin un cordel,

la frente para el laurel,

la frente de plomo y uvas,

voy a nombrar toda Cuba,

voy a nombrar a Fidel.

Ese que para en la tierra

aunque la Luna le hinca,

ese de sangre que brinca

y esperanza que se aferra;

ese clavel en la guerra,

ese que en valor se baña,

ese que allá en la montaña

es un tigre repetido

y dondequiera ha crecido

como si fuese de caña.

Ese Fidel insurrecto

respetado por las piñas,

novio de todas las niñas

que tienen el sueño recto.

Ese Fidel –sol directo

sobre el café y las palmeras–;

ese Fidel con ojeras

vigilante en el Turquino

como un ciclón repentino,

como un montón de banderas.

Por su insomnio y sus pesares,

por su puño que no veis,

por su amor al veintiséis,

por todos sus malestares,

por su paso entre espinares

de tarde y de madrugada,

por la sangre del Moncada

y por la lágrima aquella

que habrá dejado una estrella

en su pupila guardada.

Por el botón sin coser

que le falta sobre el pecho,

por su barba, por su lecho

sin sábana ni mujer

y hasta por su amanecer

con gallos tibios de horror;

yo empuño también mi honor

y le sigo a la batalla

con este verso que estalla

como granada de amor.

Gracias por ser de verdad,

gracias por hacernos hombres,

gracias por cuidar los nombres

que tiene la libertad…

Gracias por tu dignidad,

gracias por tu rifle fiel,

por tu pluma y tu papel,

por tu ingle de varón.

Gracias por tu corazón.

¡Gracias por todo, Fidel!

Canto a Fidel

Autor: Ernesto Che Guevara de la Serna

Vámonos

ardiente profeta de la aurora,

por recónditos senderos inalámbricos

a liberar el verde caimán que tanto amas.

Vámonos,

derrotando afrentas con la frente

plena de martianas estrellas insurrectas,

juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte.

Cuando suene el primer disparo y se despierte

en virginal asombro la manigua entera,

allí, a tu lado, serenos combatientes,

nos tendrás.

Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos

reforma agraria, justicia, pan, libertad,

allí, a tu lado, con idénticos acentos,

nos tendrás.

Y cuando llegue el final de la jornada

la sanitaria operación contra el tirano,

allí, a tu lado, aguardando la postrer batalla,

nos tendrás.

El día que la fiera se lama el flanco herido

donde el dardo nacionalizador le dé,

allí, a tu lado, con el corazón altivo,

nos tendrás.

No pienses que puedan menguar nuestra entereza

las decoradas pulgas armadas de regalos;

pedimos un fusil, sus balas y una peña.

Nada más.

Y si en nuestro camino se interpone el hierro,

pedimos un sudario de cubanas lágrimas

para que se cubran los guerrilleros huesos

en el tránsito a la historia americana.

Nada más.

(México, 1956)

De Enero a Enero

Autor: Mirta Aguirre

Mar Caribe adelante,

nao navegando;

en la puente de mando,

el Comandante.

Siempre el primero.

Timonel vigilante,

de enero a enero.

A su lado en la brega,

un pueblo fuerte,

que se juega la suerte

como quien juega.

Pueblo de acero.

Pueblo de Patria o Muerte,

de enero a enero.

El tiempo no devora redentores

Autor: Jesús Orta Ruiz (El Indio Naborí)

Estatua viva del metal más fuerte,

no pudiendo los monstruos de oro y cieno

matarte con la bala o el veneno,

quieren que el tiempo te condene a muerte.

Cuentan tus horas, les anima verte

blanca la barba de perfil de heleno;

y en la alta cumbre del pensar sereno

el brote de tus canas les divierte.

Los pueblos, sin embargo, te dan rosas,

poemas y canciones más por cosas

de cumplesueños que de cumpleaños,

pues la edad de los héroes y los genios

no se mide por días ni por años

si no por los largos siglos y milenios.

Fidel

Autor: Mirta Aguirre

I

Perfil que se recorta

sobre el azul del cielo;

paloma en pleno vuelo

que quiere descansar.

Asombro de palomas

y paloma de asombro,

se le posó en el hombro

Piquito de Coral.

(Esa paloma blanca

de la canción de cuna

junto a la barba bruna,

¿quién la podrá olvidar?)

II

El Comandante,

como un gigante,

tiene unas leguas de siete botas:

digo, unas botas de siete leguas.Vuelan gaviotas,

galopan yeguas

y los aviones

son más veloces que los ciclones.

Fidel, barbudo, llega primero;

Fidel, ligero

con sus botazas de guerrillero.

Así en Oriente

o en Vueltabajo,

en horas buenas o en horas malas.

En todas partes, Fidel presente:

en el trabajo

o entre las balas.

Como si fueran hechos de alas

sus zapatones de combatiente.

(La Habana, 1974)

¡Ordene, Comandante en Jefe!

Autor: Antonio Guerrero Rodríguez

A usted, fiel combatiente que incendió

la aurora decisiva de la independencia

con el esfuerzo de sus nobles entrañas.

A usted, conductor incansable que ha guiado

la ruta de la historia por el honor,

la hermandad, la sólida esperanza.

A usted, invicto soldado que cabalga

sin miedo hacia el sol de la muerte

enfrentando al más brutal imperio.

A usted, que viene y va entre verdades

y lleva en sus manos un corazón gigante

ofreciéndolo con altruismo al mundo.

A usted,

que es pueblo en el pueblo,

que es tierra en la tierra,

que es justicia ante el podio,

que es paz ante la guerra,

le decimos:

¡Fidel, nuestra bandera socialista

jamás se caerá de nuestras manos!

¡ Ordene, Comandante en Jefe !

díganos cuál batalla librar

nuestra victoria será inevitable.

