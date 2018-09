Productoras canadienses e instituto cubano de cine se asocian para contar la historia de Los Cinco

Las productoras canadienses Pictou Twist Pictures y Picture Plant se han asociado con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) para coproducir un filme sobre la historia de Los Cinco Héroes cubanos que pasaron varios años en cárceles de Estados Unidos, donde fueron arrestados tras permanecer infiltrados para evitar acciones de grupos terroristas contra la Isla.

Barrie Dunn, productor de Pictou Twist, ha escrito para la pantalla la historia de Los Cinco, basada en el libro What Lies Across the Water: The Real Story of The Cuban Five (Lo que hay del otro lado del mar: La verdadera historia de los cinco cubanos ), de Stephen Kimber.

Lo que hay… relata cómo en los años 90 el gobierno del país caribeño envió a agentes para infiltrar grupos terroristas formados por exiliados cubanos en la Florida que tenían en la mira a civiles en Miami, con el objetivo de desestabilizar a la Isla.

Los antiterroristas cubanos fueron arrestados por el gobierno de EE.UU y sentenciados a largas penas de prisión bajo cargos de espionaje. Irónicamente, Luis Posada Carriles, líder de esos grupos y vinculado con acciones terroristas contra Cuba, permaneció libre en la propia Florida.

Kimber se relacionó con la historia de Los Cinco (Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González) durante una visita a La Habana en 2009. Una investigación de cuatro años le llevó a Washington DC, Miami y la capital cubana. Además, entrevistó a los cinco héroes cubanos cuando aún estaban en cárceles estadounidenses.

Pictou Twist y Picture Plant adquirieron del ICAIC los derechos exclusivos sobre las historias de vida de Los Cinco en 2015.

Según la página de Pictou Twist en Internet, el filme cubano-canadiense Los Cinco (The Cuban Five) tendrá un presupuesto de siete millones de dólares y su filmación debe comenzar a fines del otoño de 2018.

Dunn es creador, productor y escritor de la serie televisiva Trailer Park Boys, aclamada por los críticos como “revolucionaria”, “divertida” y “subversiva”. Llegó a ser vendida a 40 países y tuvo máximos niveles de rating durante temporadas a lo largo de siete años. Además, coescribió y produjo el largometraje Afgham Luke, que le valió el premio al mejor guion otorgado por el Writers Guild of Canada.

Clement Virgo, que ha dirigido para la CBC la miniserie The Book of Negroes y The Wire para HBO, se ha sumado al equipo de dirección del filme, que se filmará principalmente en escenarios de Cuba hasta la primavera de 2019.

“Probablemente tendremos una segunda unidad de filmación en Miami”, dijo Dunn. El casting comenzará en breve entre talentos de América Latina, EE.UU y Canadá para la cinta que se rodará en español e inglés. En la página web de Pictou Twist Pictures, el filme aparece entre los proyectos en desarrollo.

“Tras conocer a Los Cinco y sus familias, siento que es un privilegio ser parte del equipo que, en colaboración con el ICAIC, ha recibido la confianza de contar esta inspiradora historia de ideales y altruismo”, dijo Terry Greenlaw, de Picture Plant.

El anuncio ha sido divulgado justo cuando se cumplen 20 años de que fueran arrestados Los Cinco en Estados Unidos, el 12 de febrero de 1998, tras lo cual fueron sometidos a un juicio plagado de arbitrariedades y prejuicios políticos que fue duramente criticado y denunciado en los propios Estados Unidos y a nivel mundial.

(Con información de variety.com y Pictou Twist Pictures / Traducción: Cubadebate)