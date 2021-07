Díaz-Canel: Estamos luchando por la vida de todos

“Aquí nos tenemos que proteger todos. Todos estamos luchando por la vida de todos, porque la vida de todos es importante para el país; la vida de nuestra población es el presente y el futuro del país y de la Revolución”, reflexionó este viernes en Matanzas el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Tras un provechoso y profundo intercambio en el que también estaban presentes el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, así como ministros y funcionarios de diversos sectores, el Jefe de Estado reconoció cómo, a partir de los análisis realizadas, la revisión crítica y autocrítica de los problemas acumulados y la manera en que se ha accionado para superarlos, la provincia se encuentra en mejores condiciones para enfrentar la pandemia, aun cuando todavía faltan por vivir semanas complejas, con una alta incidencia de casos.

Al evaluar el actual escenario que se vive en Matanzas, comentó que, además del relajamiento que ha existido en el cumplimiento de algunas medidas, protocolos y rutinas, no se puede obviar cómo se ha comportado la enfermedad. Hasta el momento en el país habíamos trabajado con brotes y rebrotes en los cuales los casos no superaban las capacidades que teníamos en nuestro sistema de Salud y eso no es lo que ha sucedido ahora, cuando la incidencia va superando las capacidades en los sistemas sanitarios, detalló.