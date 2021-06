Líderes mundiales felicitan a Raúl

Varios líderes del mundo felicitaron este jueves al expresidente cubano y exsecretario general del Partido Comunista de Cuba (PCC), general de Ejército, Raúl Castro Ruz en motivo de su 90 cumpleaños.

“Habiendo dedicado toda su vida a proteger los intereses de su país natal y a luchar por la justicia social, usted se ha convertido legítimamente en un ejemplo de patriotismo, coraje, fortaleza y habilidad política, agregó.

"You are rightfully regarded as a model of patriotism, courage, perseverance and statesmanship." Vladimir Putin's greetings to Raul Castro https://t.co/9oaE9IM3Hz

