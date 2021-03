Covid-19 en el mundo: El nadador Lamberti y su competencia contra la enfermedad

“Mi competencia más difícil”. Así consideró su lucha contra el Covid-19 el ex nadador Giorgio Lamberti, primer italiano en establecer un récord mundial en esta disciplina y el primero en lograr una medalla de oro en un campeonato del mundo.

Lamberti, de 52 años, está internado en una sala de terapia intermedia del Hospital Civil de Brescia, una de las zonas más afectadas de Italia por la pandemia en la segunda ola.

“Competir por un título mundial es una cosa y pelear por tu vida es otra", confesó Lamberti, campeón del mundo de los 200 metros estilo libre en Perth, Australia, en 1991.

En entrevista con la cadena Tg1, el ex atleta italiano destacó: “Este virus es maldito. Te toma por sorpresa y ni te das cuenta. He perdido muchos amigos por su culpa y para mí esta es la prueba más dura. No puedo rendirme y tengo que seguir adelante hasta la última brazada”.

(Con información de Ansa)