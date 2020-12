Los memes y retos virales que marcaron tendencia en 2020

Mis planes vs. 2020

El covid-19 obligó a muchas personas a cambiar sus planes para 2020, y en general, este año no ha sido exactamente lo que esperábamos. Por eso, en la Red proliferó un meme que consistía en poner dos fotos de lado, una de las cuales refleja lo que el usuario esperaba de 2020, mientras que la otra simboliza cómo le fue realmente el año.

My plans 2020 pic.twitter.com/TzYYNxUIiT — The Office No Context (@office_nocontxt) May 20, 2020

#2020challenge

Uno de los desafíos más populares del año fue el #2020challenge. No está claro quién lo inició, pero se convirtió en viral después de que la actriz estadounidense Reese Witherspoon participara en el reto, publicando un 'collage' de fotos que muestra su estado emocional a lo largo de los meses del año.

También otras celebridades compartieron sus 'calendarios' emocionales, como las actrices Kerry Washington y Mindy Kaling.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Cómo comenzó vs. cómo está yendo

Para contar una historia de éxito en lugar de mostrar su desesperación en medio de la pandemia, muchos usuarios compartieron fotos antiguas de cómo comenzaron sus estudios, su carrera o sus relaciones, junto a otra fotografía actual que muestra la evolución de su vida profesional o sentimental.

Algunas de las celebridades que publicaron este meme son Jill Biden, esposa del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, y el astronauta francés Thomas Pesquet.

How it started: How it's going: pic.twitter.com/8IiIHfXCn0 — Dr. Jill Biden (@DrBiden) October 12, 2020

Los bailarines del ataúd

Uno de los memes más populares durante la pandemia fue el de 'Dancing Pallbearers', también conocido como 'Coffin Dancers', que es como se llama un grupo ghanés de portadores de féretros que bailan mientras llevan los ataúdes para hacer de los funerales una ocasión más festiva.

En marzo, un vídeo de los portadores del féretro bailando al son de la canción 'Astronomia' de Tony Igy se hizo viral y sus imágenes fueron utilizadas incluso como anuncios de servicios públicos. En Brasil, su foto fue pegada en vallas publicitarias junto a un mensaje de advertencia: "Quédate en casa o baila con nosotros".

#DollyPartonChallenge

Otro reto viral del 2020 es #DollyPartonChallenge, llamado así en honor a la cantante estadounidense Dolly Parton, que publicó un 'collage' de las distintas fotos de perfil que elige para diferentes redes sociales como Linkedin, Facebook, Instagram y Tinder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ClelandWildlifePark (@clelandwildlifepark)

Tom Hanks en los Globos de Oro

Tom Hanks se convirtió en un meme tras la ceremonia de los Globos de Oro de este año. La expresión de vergüenza con la que el actor reaccionó a una broma del presentador y humorista Ricky Gervais durante el evento se hizo rápidamente viral.

when you're out and trying to remember if you turned off the oven#GoldenGlobes pic.twitter.com/erWWXBpfjt — Ryan Schocket (@RyanSchocket) January 6, 2020

El perro grande y el perro pequeño

Otro de los memes que conquistó las redes sociales durante los meses de la cuarentena es el que compara dos perros de raza shiba inu. La imagen que se comparte suele ser la misma, pero cada internauta añadió bajo los perros mensajes diferentes: 'Swole Doge' es un perro grande y fuerte, mientras que 'Cheems' es más pequeño y apático.

Ambos canes sirven para parodiar los cambios que se han producido durante diferentes épocas, mostrando un antes y un después, y mientras 'Swole Doge' representa su punto fuerte, 'Cheems' sale ridiculizado.