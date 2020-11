Fox News interrumpe transmisión en vivo de portavoz de la Casa Blanca

El canal de noticias estadounidense Fox News detuvo la transmisión en vivo de una rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

El presentador Neil Cavuto cortó las imágenes de la rueda de prensa, mientras la secretaria de prensa sugería que existió fraude electoral durante las elecciones presidenciales del país norteamericano.

“Esperen, esperen, esperen, creo que tenemos que ser muy claros, ella está acusando a la otra parte de 'dar la bienvenida al fraude' y 'dar la bienvenida al voto ilegal'”, indicó Cavuto. “A menos que tenga más detalles para respaldar eso, no podemos seguir mostrando esto con buen semblante”, continuó.

They finally did it. Fox News cuts off Kayleigh McEnany for lying.pic.twitter.com/eM0j0au0WL

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) November 9, 2020