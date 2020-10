Con gol de Messi abre Argentina ganado en las eliminatorias y Uruguay también sale con buen pie

La Selección argentina comenzó a desandar su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 con un triunfo ante Ecuador, con Lionel Messi como bandera. El partido se jugó en el estadio de Boca, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus.

En los primeros minutos se vio a un Lionel Messi enfocado en buscar la pelota, tanto es así que en más de una oportunidad bajó hasta quedar junto a alguno de los centrales para recibir y desde ahí empezar a armar juego. Pero la primera situación clara fue justamente cuando La Pulga se fue bien arriba y recibió un pase filtrado de Leo Paredes. Pese a que el capitán no pudo controlar de la mejor manera, Lautaro Martínez la peleó y pudo ganar un tiro de esquina a pura potencia.

Por su parte, Ecuador optó por presionar arriba para incomodar la salida del elenco de Lionel Scaloni. Debido a esa estrategia, pudo robarle una pelota clave a Paredes que finalmente terminó en un remate sencillo que controló Franco Armani, pero que sirvió como advertencia.

A los 10 minutos, Messi hizo una de sus típicas apiladas por derecha y soltó para Ocampos quien se metió en el área y cuando parecía que se le terminaba la cancha recibió la infantil infracción de Estupiñán, quien fue a barrer y terminó derribando al jugador del Sevilla. El árbitro Roberto Tobar no dudó, cobró penal y Messi, con un remate cruzado a media altura, estampó el 1 a 0.

Tras el tanto, el juego se alejó de los arcos pero sorprendió la intención del cuadro de Gustavo Alfaro que por momentos le quitó la pelota a la Argentina y se adelantó en el terreno, aunque sin peligro, sobre todo porque estuvieron muy firmes en la marca De Paul, en el medio, y Martínez Quarta, en la línea final. Con respecto a La Pulga, se lo vio muy colaborador en la marca yendo a presionar a los defensores visitantes en cada acción.

Lo mejor del equipo albiceleste se vio con las asociaciones entre De Paul, Paredes, Ocampos y Messi, aunque faltó que a ese cuadrado se sume Lautaro Martínez, muy aislado en el juego, lo que provocó que todas esas maniobras se diluyan sin terminar con remates al arco.

Ecuador, que nunca le encontró la vuelta al primer tiempo, tuvo su única oportunidad clara sobre el final en un tiro libre al área que tras un rebote encontró a un jugador mano a mano con Armani, pero la jugada fue invalidada por un fuera de juego.

En el complemento, Argentina encontró una situación muy clara cuando en un centro al área, luego de un lateral que parecía no generar inconvenientes para Ecuador, Lautaro Martínez se anticipó a todos de espaldas al arco y bajó el balón para Ocampos. El delantero quedó perfilado de ,manera perfecta para el remate a colocar, pero su disparo al segundo palo se abrió demasiado.

Pese a ese arranque, la Selección optó por replegarse. Abandonó por completo las sociedades que le habían dado juego en la primera mitad y le cedió el balón a Ecuador, aunque sin apostar al contragolpe. En cada recuperación, los volantes optaban por tocar el esférico hacia atrás o lateralmente sin buscar avanzar en el terreno. Fue así que Messi, Ocampos y Lautaro Martínez quedaron aislados arriba.

La primera variante para el local se dio a los 20 minutos cuando Acuña se marchó lesionado e ingresó en su lugar Eduardo Salvio. Antes, Alfaro ya había movido su banco al meter a Plata y Preciado, en lugar de Ferigra e Ibarra, renovando así el sector derecho.

El trámite del encuentro siguió de la misma manera, con un equipo albiceleste sin ideas ni juego y a la expectativa de lo que podía generar el conjunto visitante, cuyas falencias le impedían acercarse a Armani. El entrenador optó entonces por un cambio de puesto por puesto: salió Lautaro e ingresó Alario.

Con la misma tónica en el terreno de juego, pero con Ecuador comenzando a encontrar espacios por la derecha con Plata y Preciado, Scaloni le dio lugar a Juan Foyth y a Nico Domínguez, quienes entraron en reemplazo por Montiel y Ocampos. Sobre el final, la Argentina tuvo una más, cuando De Paul quedó con el arco de frente cerca de la medialuna del área y probó con un disparo que se fue apenas afuera y sirvió para que Domínguez al menos volara una vez en todo el complemento.

De esta manera, la Selección arrancó su camino a Qatar con un triunfo pero mostrando dos caras: una en el primer tiempo y otra en el segundo. Los más optimistas se quedarán con lo mostrado en la etapa inicial en donde se vieron las mejores sociedades y el equipo pudo dominar el balón, pero los más críticos optarán por centrarse en los ocurrido en el complemento, cuando el equipo de Scaloni prácticamente no atacó, se mostró errático y de no ser por la falta de creatividad ofensiva del rival, podría haber sufrido más de la cuenta.

El próximo martes, el equipo afrontará un compromiso complicado en la altura de La Paz cuando se mida ante Bolivia.

Página 12: Messi ilusionó con sus ganas y su fútbol

Van 35 minutos de juego y baja de las gradas el canto invisible y artificial, que hasta ahora venía haciendo ruido ante las tribunas vacías de la Bombonera, y de golpe se corresponde con la realidad y deja de desafinar: es que se escucha "Olé, olé, olé, Messi, Messi" y, aunque no haya voces reales en la cancha de Boca entonando para felicitar al ídolo, su dinamismo, su fútbol y sus ganas se aplauden igual, a la distancia protocolar que exige la nueva normalidad de la pelota en estos tiempos de pandemia. Es que el astro del Barcelona acaba de presionar al ecuatoriano Estupiñán hasta arrebatarle la pelota, luego de que Ocampos la perdiera intentando jugar por la derecha. Y ahí ocurre el milagro pandémico: cuando el parlante que representa al hincha se sintoniza con él, para celebrar el juego que muestra el mejor jugador del mundo en el inicio de su quinta aventura mundialista, quizás la última.

En un partido en el que los libretos previos no se alteraron demasiado cuando la pelota empezó a rodar -Argentina fue el de la iniciativa; Ecuador, a esperar- y en un debut en las Eliminatorias Sudamericanas con apenas una práctica de fútbol para el elenco de Lionel Scaloni (y apenas un mes desde que Gustavo Alfaro se calzó el buzo del Tri), la mirada se entusiasmó siguiendo a Messi.

Si desde las casas argentinas se sueña siempre con lo que pueda mostrar el capitán albiceleste, ante Ecuador Messi encendió los motivos de esa ilusión. Las dos jugadas más claras del primer tiempo -en un partido en el que Paredes y De Paul no estuvieron finos para conectar con la línea ofensiva- las protagonizó el rosarino y en ambas bajó hacia el campo albiceleste para inaugurar los ataques. En la primera, a los cinco minutos, conectó con Paredes, quien le devolvió con profundidad en un avance que terminó en córner. En la segunda, tan sólo cinco minutos después, la figura del Barcelona arrastró consigo a dos jugadores de la banda derecha ecuatoriana y arrancó una jugada que culminó con la brusca barrida de Estupiñán y el penal sobre Ocampos.

Messi, al igual que ante Brasil y Uruguay, los últimos dos juegos (amistosos) previos al parate de la pandemia, fue quien convirtió el penal que le dio a Scaloni la primera victoria en su debut en Eliminatorias. Con su gol, además, evitó que su amigo Luis Suárez (que anotó para el 2-1 sobre Chile) se erigiera como el más goleador en la tabla histórica de las clasificaciones mundialistas. Ahora, igualan con 22 gritos.

Esa movilidad de Messi fue lo mejor en un 1 a 0 en el que la actuación de los de Scaloni fue discreta, y fue desmejorando en la segunda parte, con un equipo todavía más desarticulado, y un Ecuador que se animó un poco y no igualó porque no tuvo con qué. Cuando el silbato anunció el final, en las casas argentinas habrá quedado sabor a poco. Y ante esa pobreza escénica que es un estadio sin hinchas, y ese cierre desabrido del once argentino, lo mejor fue Messi, una vez más, que ilusionó con sus ganas y su fútbol en el comienzo de la aventura a Qatar.

1 ARGENTINA: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Martínez, Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

0 ECUADOR: A. Domínguez; Ferigra, Arreaga, Arboleda, Estupiñán; Ibarra, Gruezo, A. Franco, M. Caicedo; E. Valencia, Mena. DT: Gustavo Alfaro.