Expertos consideran segura la lactancia materna tras recuperación de la anestesia

Las nuevas pautas publicadas por la Asociación de Anestesistas norteamericana en la revista "Anesthesia" aseguran que la lactancia materna es segura después de que la madre se haya sometido a la anestesia, tan pronto como esté despierta y pueda alimentar.

"Las pautas dicen que no es necesario descartar la lactancia materna por temor a la contaminación, ya que la evidencia muestra que los anestésicos y analgésicos no opioides se transfieren a la leche materna en cantidades muy pequeñas --explican el doctor Mike Kinsella, del Comité de Seguridad de la Asociación de Anestesistas, con sede en el Hospital St Michael's, Bristol, en Reino Unido, y sus colegas--. Para casi todos estos medicamentos, no hay evidencia de efectos en el lactante".