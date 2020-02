Yosvani Torres: “Siempre pensé en retirarme este año, no lo dije antes para no hacerlo más difícil”

La noticia del retiro del estelar lanzador pinareño Yosvani Torres corrió como el agua, apenas concluyó la gran final de la pelota cubana entre los equipos de Matanzas y Camagüey.

Torres, campeón nacional con los Cocodrilos, apenas tuvo tiempo para despedirse de su afición pinareña, esa que tanto lo aplaudió en el estadio Capitán San Luis.

“Siempre pensé en retirarme este año. No dije nada antes para no hacerlo más difícil, porque empieza la gente a pedirte que sigas y es más doloroso. Es una lástima que no haya sido con Pinar. Nadie sabe ni puede imaginar lo que sentía aquel sábado en el juego con la Isla que fue sellado por lluvia. Era mi último partido con el equipo y solo yo lo sabía. De las grandes cosas que nos pasan en la vida cuesta trabajo desprenderse”

Varias molestias y problemas de salud lastraron los compases finales de la excelente carrera de Torres, pilar fundamental en los títulos obtenidos por Vueltabajo en las Series 50, 53 y la del Caribe escenificada en San Juan, Puerto Rico, todas bajo el mando de Alfonso Urquiola.

“En los últimos tres años tuve diferentes situaciones que me impidieron tener un resultado sobresaliente y aportar lo que hubiese querido para el equipo. Un esguince en el tobillo, problemas con la presión arterial y otras lesiones en esta última campaña hicieron agua mis aspiraciones. Fueron 16 series y ya no me recuperaba tan fácil”.

La carrera del guajiro estuvo llena de gloria y de buenos momentos. El brazo de hierro de los Vegueros siempre se entregó al máximo para que las cosas salieran bien y que además, el público disfrutara cada una de sus apariciones.

“Hubo muchos momentos inolvidables y cualquiera que siga el béisbol es testigo, porque lo vivimos juntos. Siempre traté de representar bien al pueblo de Pinar, al de Cuba o al de cualquier otra provincia cuando me tocó ir de refuerzo. “Los gratos fueron muchos, contando hasta las veces en que no me salían bien las cosas. Me iba del box en los inicios del partido sin poder hacer el trabajo y aun así recibía el aplauso de los míos. Eso no lo olvidaré jamás, es la retribución al trabajo y al esfuerzo por dar lo mejor”.

En estos momentos Torres se encuentra en España con el objetivo de pasar tiempo con su familia, ese mismo que el béisbol le restó en algún momento y llegó la hora de retribuirlo. De todas formas, esa experiencia le servirá para futuras tareas ligadas a la pelota en su provincia natal.

“Aquí pienso prepararme para ser entrenador, pero es una tarea difícil y de gran responsabilidad. Si llegara el momento quiero estar listo para hacerlo bien. “Es posible que lance en la división de honor que se jugará a partir de abril en Valencia y durará algunos meses. No es un campeonato tan exigente, se juega solo los fines de semana y se viaja menos. Esto puede servir para desentrenarme. “En un tiempo cuando termine aquí pienso incorporarme a trabajar en Pinar en lo que haga falta, con el fin de que nuestra provincia siga teniendo un buen béisbol”.

Muchos se preguntaban por qué Torres ganaba tanto si no tenía una velocidad impresionante y además llegó tarde a la pelota. Lo cierto es que con el espíritu de sacrificio y la constancia en la preparación se labró un camino lleno de gloria en la historia de la pelota cubana.

“Creo que mi éxito consistió en siempre querer superarme, no conformarme jamás con un buen resultado, sino, pensar en que podría ser mejor. En eso me ayudaron mucho y quiero agradecerles a mis entrenadores. Nuestra provincia es una escuela de pitcheo y siempre ha tenido buenos maestros”.

Sin dudas el no haberse despedido de su pueblo causa una especie de sentimientos encontrados, pero desde la distancia Torres se siente pinareño y confía en que vendrán los alegrones para el béisbol vueltabajero.

“Al pueblo de Pinar le digo que apoyen a los muchachos, tienen talento y más pronto que tarde van a comenzar los buenos resultados.

“Y al equipo, que trabajen fuerte, con mucho amor y sencillez. Las cosas grandes cuestan, pero si se sacrifican y se lucha con convicción se pueden lograr los objetivos”.

(Tomado de TelePinar)

En video, entrevista a Yosvani Torres en el 2016