Lula: Fidel es la persona más leal que he conocido

El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, es la persona más leal que he conocido, afirmó el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien pidió que trasmitieran esa revelación al general de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

En la apertura del VII Congreso del Partido de los Trabajadores, realizado este viernes en la Casa de Portugal, en Sao Paulo, el exdirigente obrero, quien salió en libertad el 8 de noviembre, habló de su voluntad de luchar por Brasil y agradeció una vez más la solidaridad que recibió durante los 580 días de prisión política.

Entre ellas, la de Cuba, que entregó ayer en el cónclave al exmandatario las firmas de dos millones 61 mil 565 ciudadanos que demandaron su libertad cuando cumplía prisión política en la sureña ciudad de Curitiba; y además, lo condecoró con la orden Carlos Manuel de Céspedes, que otorga el Presidente de la República.

“Estoy más dispuesto a luchar que nunca antes –dejo Lula. Voy a dirigir este país, no solo para inferir sus vidas, sino para defender al pueblo brasileño, que no merece vivir lo que está viviendo”, enfatizó el exsindicalista, y agregó que el PT es “lo contrario de (Jair) Bolsonaro”.

Comentó que en la cárcel aprendió a meditar “porque no quería que entrase en mi cuerpo rencor”. Quien tiene odio no puede hacer el bien, detalló.

Recordó que no fueron los gobiernos del PT “los que saboteamos la economía del país para forzar un juicio político. No fuimos nosotros los que forjamos una demanda para sacar a un candidato de la carrera. Y estas son las personas que nos dicen que no polaricemos el país”.

Como si Brasil no hubiera estado polarizado durante siglos entre los pocos que lo tienen todo y los muchos que no tienen nada, reflexionó.

“Somos radicales en la defensa de las universidades, la soberanía nacional, la salud –agregó. Somos una oposición y media. Mientras él (Bolsonaro) siembra odio, nosotros demostraremos que el amor hará que este país sea mucho mejor”.

El expresidente criticó asimismo al exjuez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia, y a la operación Lava Jato.

“¿Cómo pueden decir que lucharon contra la impunidad si Moro liberó al menos a 130 de los 159 acusados que él mismo había condenado? Negociaron todo tipo de beneficios con criminales confesos, vendieron hasta el perdón de la pena que la ley no prevé, a cambio de cualquier palabra contra Lula”, denunció.

Para el expresidente, Brasil no está atravesando una agitación social extrema, como ocurre en otros países de América Latina, por el legado de los gobiernos del PT, y mencionó entre ellos la Bolsa Familia, “el último recurso de millones de personas desheredadas”.

(Información de PL)