Instagram elimina consultar los “me gusta” a nivel mundial

La red social Instagram anunció este viernes que en todo el mundo los usuarios no podrán consultar el número de “me gusta” que alcanzan las fotografías publicadas en dicha plataforma.

Si bien la medida se aplicaba solo en algunos países, Instagram decidió ampliarla al resto del mundo, tras el éxito en las pruebas realizadas en Australia, Brasil, Japón Nueva Zelanda, Italia y Canadá.

De momento, no se ha eliminado la cuenta de likes de las imágenes propias de cada usuario, aunque no se muestra directamente, y para saber cuántos me gusta ha recibido una de nuestras fotografías hay que hacer clic en la frase que aparece debajo de ella y que informa del último usuario que le ha gustado. Tras esta acción se abandona el feed de Instagram y se abre una lista con todos los usuarios y el número total de likes en la parte superior.

En el mismo hilo, Instagram explica que entiende que los “me gusta” son importantes para muchos creadores de contenido, y asegura de que está pensando en nuevas formas para que estos puedan transmitir el valor de su trabajo a sus socios.

Y es que muchos influencers han mostrado su preocupación porque en los países donde se han eliminado los “me gusta” han tenido caídas de audiencia de hasta el 50%.

Con esta medida, Instagram trata de que la gente comparta sus imágenes sin obsesionarse por si gustan a más o menos gente en comparación a otra gente. Y es que el número de likes que se reciben en redes sociales puede afectar más de lo que parece a simple vista. Especialmente a los más jóvenes.

Los psicólogos llevan tiempo advirtiendo sobre el impacto negativo que tienen los likes en la autoestima de los usuarios, pero detrás de la decisión también hay un cambio estratégico, ya que desde el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook –propietario de Instagram– ha estado haciendo distintas modificaciones, ya que ese asunto puso en cuestión la publicidad, su principal modelo de negocio.

“Las pantallas han aumentado el narcisismo, al poner el “yo” en primer lugar: nuestra imagen pasa a ser el principal emblema y esto puede tener efectos colaterales negativos: exhibicionismo, transformación de la intimidad y la privacidad, ciberacoso, amenazas...”, explica el psicólogo y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, José Ramón Ubieto.

De hecho, en una encuesta de la británica Royal Society for Public Health, realizada en el 2017 a 1.479 jóvenes entre 14 y 24 años, a los que se les preguntó sobre qué red social consideraban más perjudicial en cuestiones como la depresión, la ansiedad, la sensación de soledad y la evaluación del propio cuerpo, los encuestados destacaron a Instagram como la peor, seguida por Snapchat y Facebook.

(Con información de La Vanguardia)