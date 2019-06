Cerrando Cuba, la opinión de académicos estadounidenses

Hace poco regresamos de un viaje «persona a persona» en Cuba, durante el cual la administración de Trump anunció que ya no se permitirá este tipo de viaje (12 de junio, «Trump Ban detiene a los cruceros que viajan desde Cuba»). El viaje en el que tuvimos el privilegio de estar fue patrocinado por Medical Education Cooperation with Cuba y dirigido por Kathleen Hower, ex directora ejecutiva de Global Links, una organización de desarrollo y asistencia médica con sede en Pittsburgh. El enfoque del viaje fue sobre las mujeres, el liderazgo y la equidad en salud en Cuba.

Durante la semana, nos reunimos con varias mujeres líderes, entre ellas, médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, investigadoras en biotecnología, sociólogas, artistas, empresarias, agricultores, activistas de la igualdad de género y una miembro del parlamento que encabeza la Comisión de la Juventud, los Derechos de los Niños y las Mujeres. . Visitamos clínicas comunitarias de salud, empresas propiedad de mujeres, espacios de galerías para artistas jóvenes y organizaciones comunitarias. También aprendimos sobre el sistema médico cubano, un sistema basado en la atención preventiva con acceso gratuito para todos. Este es un sistema médico que ha producido tasas de mortalidad infantil más bajas y tasas de vacunación más altas que los EE. UU.

Este tipo de viaje que ahora ha sido recortado y que la administración ha denominado «turismo velado» limita significativamente la capacidad de los estadounidenses de aprender y compartir con nuestro vecino del sur. El hecho de que los EE. UU. continúe las políticas arcaicas contra un país que no representa ninguna amenaza y que, sin embargo, permita viajes sin impedimentos a países como China, Rusia y Nicaragua, está más allá de la comprensión.

Los ciudadanos de una sociedad libre y democrática no deberían tener restricciones para viajar. En cambio, estos viajes deben ser alentados. Somos más sabios por haber ido a Cuba. Más personas deberían tener esta oportunidad, no menos.

Pat Downey, Ph.D y Janice Anderson, M.D.

Wilkinsburg

(Carta al editor del Pittsburgh Post-Gazette / Traducido por RAF-Cubadebate)