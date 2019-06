Campeones de la NBA: Los Raptors de Marc Gasol, Ibaka y Scariolo

Una década después de que Pau ganara su primer anillo con Los Angeles Lakers, Marc Gasol se ha proclamado también campeón de la NBA. Si hace cuatro meses dejó los Grizzlies, su casa, fue para esto. Para tocar la gloria justo a tiempo, o antes de que fuese tarde (cumplió 34 años el pasado enero). Los primeros hermanos de la historia campeones de la NBA, con 10 años de distancia, ambos a domicilio, de Orlando en 2009, con un Gasol, Pau, vestido con la camiseta eterna de los Lakers, a la pasada madrugada en Oakland, con otro Gasol, Marc, vestido de los Raptors, de estreno en el palmarés. Ambos han triunfado después de acertar en los despachos, como prueba de que la inteligencia no acaba en la pista. Hubo muchos mitos que nunca supieron encontrar el lugar. Los Gasol, sí, acertaron en sus maniobras en un mercado desquiciante para colocarse en el equipo correcto, allí donde el cielo queda a mano.

Y más similitudes. Ni aquel éxito de los Lakers se entiende sin Pau ni este de los Raptors sin Marc. No se trata de estar por estar, sino de contribuir y liderar, cada cual en su virtud. Pau, entonces, con muchos puntos y crucial defensa; Marc, ahora, como pilar en las zonas, para rebotear o asistir. En el partido definitivo, además, con precisión en los tiros libres cuando el partido ardía, en el último cuarto, un doble acierto para dejarlo empatado (101-101) a falta de cuatro minutos (sólo anotó otro tiro libre más). También en ese último parcial cazó tres de sus nueve rebotes y entregó el balón, la asistencia, que elevó a su equipo al 94-93. Marc vale su gloria, como la vale Serge Ibaka, que fue su sustituto en las últimas curvas, mientras desde la banda dirigía Sergio Scariolo, miembro del cuerpo técnico. Oro español por triplicado en un partido cuyo desenlace también se explica desde el infortunio.

Pese a la lesión de Klay Thompson al final del tercer cuarto, los Golden State Warriors demostraron orgullo hasta el último aliento. Sólo —y literalmente— en el último segundo entregaron la cuchara a los Toronto Raptors (110-114), que conquistaron el primer anillo de su historia.

Después del trágico regreso de Kevin Durant, de la agónica victoria en el quinto partido, los Warriors siguieron presentando batalla. Dos veces estalló el audímetro en el Oracle Arena: la primera cuando Klay Thompson frenó una contra para empatar el partido con un triple frontal en la recta final del tercer cuarto; la segunda, unos minutos después, cuando pareció que volvía a pista tras haberse retirado sin poder siquiera plantar la pierna. Falsa alarma. Antes de acabar el partido, se marcharía al hospital con muletas.

La jugada que cambió todo fue una falta de Danny Green sobre Thompson en pleno frenesí de los Warriors. El jugador de los Raptors intentó evitar un mate a la contra y el aterrizaje fue pavoroso. Si intentó volver fue tan sólo porque, si no tiraba los tiros libres, ya no podría volver al partido más adelante. Pero visto su estado era imposible. Y después de la lesión de Durant, que podría estar ocho meses de baja, Golden State no iba a forzar a otro jugador.

Y aun así los Warriors aguantaron hasta el último segundo. Con Toronto avasallando a Curry, sin más tiradores fiables en pista, con Fred VanVleet echando fuego (22 puntos desde el banquillo), Golden State logró alargar su agonía hasta el tiro final con grandes aportaciones de Andre Iguodala, Draymond Green o Shaun Livingston. Lo único que quedaba con vida —Curry aparte— de su columna vertebral. Con 9.6 segundos y 110-111 en el marcador, los Warriors lograron recuperar la bola para un último tiro, pero el triple de Curry sólo vio hierro y los Raptors pudieron al fin celebrar el título.

Es el final soñado de un salto mortal hacia delante. Los Raptors llevaban tres años seguidos cayendo en playoffs contra LeBron James. Las dos últimas veces ni siquiera ganaron un solo partido en la eliminatoria. Pero en lugar hacer borrón y empezar de cero, apostaron todo a una última carta: Kawhi Leonard. El alero californiano se había perdido casi un año por lesión y ni siquiera ahora está claro que vaya a querer renovar este verano, pero ha sido el gran dominador de las Finales y les ha llevado al primer anillo de su historia.

(Tomado de El Mundo)