¡Y llegó la Gala del Béisbol a Las Tunas!

Para muchos fue un poco tarde, para los hijos de esta tierra esperada y merecida. La noche comenzó hasta con alfombra roja y el 16 de mayo la provincia de Las Tunas festejó su Gala del Béisbol, para premiar a su equipo campeón en la 58 Serie Nacional, a las provincias más integrales, a los líderes individuales y al Todos Estrellas ofensivo y defensivo.

Jorge Enrique Alomá resultó el más laureado de la noche con tres reconocimientos, entre ellos el de ser el jugador más valioso de la temporada. “Oye, te cogió Alomá”, volvieron a corear los casi mil asistentes al cine-teatro Las Tunas, acondicionado para la ocasión con muy buen gusto y hermosas flores, a los que se sumaron bellos premios para los ganadores de los Guantes de Oro y Bates de Plata de la pelota cubana.

Momento culminante de la jornada fue también la entrega nuevamente de los trofeos a los tres directores que colmaron el podio en la última temporada: José Raúl Delgado (Sancti Spíritus), Eduardo Paret (Villa Clara) y Pablo Civil (Las Tunas), a quien lo sorprendieron también con el otorgamiento del Sello 60 Aniversario de la ANAP.

“Estamos más comprometidos hoy con el pueblo y estoy agradecido del apoyo del colectivo técnico, de todos los jugadores, del INDER, del Gobierno y del Partido por un triunfo que hizo revivir lo mejor de este pueblo. Lucharemos porque en esta provincia haya más Galas como esta”, dijo Civil emocionado, único orador de la noche.

Como colofón de la séptima Gala del Béisbol Cubano se dieron a conocer los territorios más integrales por el trabajo realizado en todas las categorías en el 2018. El tercer lugar correspondió a Santiago de Cuba, en tanto para Pinar del Río fue el segundo escaño, mientras Granma volvió a repetir con su cetro.

Las actuaciones de la Compañía Danzaria Perdance y la Orquesta Son del Barrio animaron una ceremonia sencilla, pero imprescindible para cerrar una campaña en que los Leñadores Tuneros se convirtieron en la duodécima provincia que levanta una corona en el principal pasatiempo sociocultural de nuestro país después de 42 años de creada.

Compartieron las premiaciones y presidieron la Gala Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del Partido en el territorio, Jaime Ernesto Chiang Vega, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular y Osvaldo Vento Montiller, titular del INDER, entre otros dirigentes políticos y de la entidad deportiva.

Todos Estrellas Ofensivo

C: Yosvany Alarcón (LTU)´

1B: Yunier Mendoza (SSP)

2B: Carlos Benítez (GRA)

SS: Jorge Enrique Alomá (ART)

3B: Orlando Acebey (SSP)

Jardineros:

Ariel Sánchez (MTZ)

Stayler Hernández (IND)

Edilse Silva (SCU)

Bateador Designado: Yordanis Samón (IND)

Todos Estrellas Defensivo

C: Yulexis La Rosa (VCL)´

1B: Willian Saavedra (PRI)

2B: Carlos Benítez (GRA)

SS: Yorbis Borroto (CAV)

3B: Michael González (MAY)

Jardineros:

Andy Zamora (VCL)

Orlando Lavandera (MAY)

Edilse Silva (SCU)

Mejor pitcher zurdo: Dariel Góngora (CMG)

Mejor pitcher derecho: Alaín Sánchez (VCL)

Jugador más valioso de la 58 Serie Nacional: Jorge Enrique Alomá (ART)

Jugador más valioso del play off: Jorge Jhonson (LTU)

Novato del año: César Prieto (CFG)

Mejor Director: Pablo Civil (LTU)

Mejor Árbitro: Jorge Niebla (MAY)

Líderes de la 58 Serie Nacional

Bateo

AVE: Jorge Enrique Alomá (ART) 388

CA: Yunieski Larduet (LTU) 88

H: Orlando Acebey (SSP) 139

HR: Stayler Hernández (IND) 19

CI: Yunier Vízcaíno (VCL) 88

BR: Yunieski Larduet (LTU) 30

Pitcheo

Promedio de G-P: Yadián Martínez (MAY) 10-3

Ganados: Dariel Góngora (CMG) 12

PCL: Frank Luis Medina (PRI) 2,76

Entradas: Yadián Martínez (MAY) 135,1

JS: José Ángel García García (ART) 12

K: Yariel Rodríguez (CMG) 118