¿Qué pasará con los planes de La Liga española para celebrar un partido en otro país?

Si La Liga hubiera conseguido su propósito, el domingo se celebraría el partido entre el Barcelona y el Girona en el Hard Rock Stadium en Miami, con 65 mil estadounidenses entusiasmados por ver a Lionel Messi.

Los planes deel campeonato ibérico se vieron frustrados por una aplastante oposición, llevando al Barça a retirarse, en lo que es considerado otro fracaso en la gestión de la directiva blaugrana. Finalmente, el partido se celebrará en el estadio municipal de Montilivi en Girona, con una capacidad de 14 mil personas. Esto garantiza que el modesto club pueda competir de local y que los culés no obtengan ventaja extra en una sede “neutral”.

No obstante, la retirada del Barça no ha cambiado el ánimo de La Liga por celebrar otros encuentros en el futuro en Estados Unidos, su segundo mercado de derechos televisivos.

“Respetamos la decisión del Barcelona y aprovecharemos la oportunidad de trabajar con todas las partes involucradas en hacer comprender a todos los beneficios de esta propuesta para planificar un partido en Estados Unidos”, dijo Joris Evers, jefe de comunicación de La Liga.

“Continuaremos dando nuestros argumentos y creando consenso, ya que creemos que tiene sentido para todos los involucrados”, agregó.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, reveló sus planes de proponer un partido en Miami la próxima temporada y seguir a la NFL y a la NBA en la organización de partidos de la temporada en el extranjero.

Medios locales españoles sugieren que, de celebrarse un partido en Miami, La Liga ganaría cerca de 10 millones de euros (11,38 millones de dólares) con las entradas, los derechos televisivos y la venta de otros artículos.

Para salir exitoso de su anterior fracaso, Tebas debe convencer a una serie de personas que bien se han negado a apoyar sus planes o bien se han opuesto firmemente a ellos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo el año pasado que no autorizaría la celebración de un partido de la Liga fuera de su territorio tradicional.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha sido la persona que mayor oposición ha expresado a las ambiciones de la Liga, a pesar de romper con la tradición el pasado año al organizar la Supercopa de España en Marruecos.

“El tema no se planteó bien desde el principio, no porque la Liga no consultara a la RFEF sino porque actuó sin tener en cuenta a ninguna de las partes que tienen intereses en ello”, dijo una fuente de la RFEF a la agencia británica Reuters.

Sorpresa e indignación

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que amenazó en agosto del año pasado con ir a la huelga si la idea no se descartaba, también dijo estar desconcertado por la postura de la Liga.

Sin embargo, no descartó que un partido de la Liga pudiera celebrarse en el extranjero en un futuro.

“La primera reacción fue de sorpresa, y posteriormente indignación al sentir que la opinión del futbolista no había sido tenida en cuenta. Para que eso se produzca [el partido], tiene que haber un total consenso entre todas las partes implicadas, empezando por los futbolistas. La decisión la debemos tomar todos, no sólo una parte interesada”.

Sin embargo, el organismo de la Liga rechazó la idea de que había otras partes que desconocían los planes.

“La Liga ha estado hablando sobre celebrar un partido de Liga fuera de España durante casi dos años, por lo que sugerir que fue una decisión [tomada] por sorpresa el pasado agosto es extraño”, dijo Evers.

La Liga también considera que sus planes han recibido la ayuda del éxito del pasado mes de la final de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y el River Plate, trasladado en medio de una gran polémica de Buenos Aires a Madrid por la violencia de los ultras.

“El hecho de que tanta gente acogiera de buen grado la final en España muestra que el fútbol es un espectáculo global”, añadió Evers.

“La Liga es un espectáculo global también, así que [celebrar] un partido de la Liga fuera de España también tiene sentido”.

(Con información de Reuters)