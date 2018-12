Kevin Spacey reaparece en extraño video y defiende su inocencia de abusos sexuales

El actor Kevin Spacey reapareció con un extraño video en el que se defiende de las presuntas acusaciones de agresión sexual, y lo hizo como si estuviera todavía en el personaje de “House of cards“.

Esta ha sido la reaparación de Kevin Spacey después de 14 meses desde que se retiró del ojo público y después de enfrentar innumerables acusaciones de agresión sexual y en donde en aquella ocasión él mismo reveló su homosexualidad.

El lunes el actor ganador de un Oscar se presentó de nuevo con un extraño video en medio de noticias de que enfrentaría cargos criminales en un caso de presunta agresión sexual en 2016.

En el video que colocó en sus redes sociales, el actor comentó las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra mientras asumía el personaje de Frank Underwood de “House of cards”.

En este el actor se defiende contra las acusaciones de MeToo en su contra, bajo el título “Let Me Be Frank” (Déjenme ser Frank).

Spacey se enfrentará a un cargo de agresión sexual y será procesado en Massachusetts el 7 de enero.

En el video, Spacey vuelve a asumir el acento, la actitud y el estilo del personaje que interpretó durante cinco temporadas en “House of Cards”, para hablar directamente a la cámara.

El thriller político de Netflix, protagonizado por Robin Wright, sacó a Spacey de su sexta y última temporada luego de que lo despidieran por acusaciones de mala conducta sexual.

La serie que anteriormente produjo como productor mató a su personaje fuera de la pantalla; el gigante del streaming también sepultó oficialmente a Francis J. “Frank” Underwood en una tumba en Carolina del Sur donde los fanáticos pueden presentar sus respetos.

El video marca los primeros comentarios públicos de Spacey desde su respuesta inicial y ampliamente criticada a las acusaciones hechas por el actor Anthony Rapp en octubre de 2017, en el apogeo del movimiento MeToo. El actor utilizó la declaración de disculpa para revelar que es gay.

Spacey todavía está bajo investigación en Los Ángeles y en Inglaterra por otras presuntas agresiones sexuales.

“Sé lo que quieres. Me quieres de vuelta”, dice Spacey, con un delantal de Papá Noel, en el monólogo de tres minutos.

Además de defenderse contra un “juicio político sin juicio”, el actor hace referencia a su destino en “House of Cards”: “Toda esta presunción hecha para un final tan insatisfactorio, y pensar que podría haber sido una despedida tan memorable”, indicó.

“Puedo te lo prometo. Si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que sí hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice”, señaló.

Termina el video diciendo: “Las conclusiones pueden ser engañosas. ¿Me extrañas?”.

(Con información de Notimex)