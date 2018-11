BioCubaFarma evalúa oportunidades de colaboración con algunas empresas italianas

El grupo cubano de centros investigativos y productivos del ámbito biotecnológico y farmacéutico BioCubaFarma sostuvo en esta capital, en el segundo día del programa de trabajo en Italia y la República de Malta, una amplia jornada de intercambios informativos y evaluación de oportunidades de colaboración y negocios conjuntos con contrapartes similares, provenientes de todo el territorio italiano.

Los encuentros, organizados por la Embajada cubana en Italia, en colaboración con el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), tuvieron como sede y patrocinadora a la Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Sostenible (ENEA). Asimismo, contó con el auspicio y apoyo de la Agencia para la Promoción al Exterior y la Internacionalización de las Empresas Italianas (ICE Trade Agency).

En representación del grupo de la nación caribeña participaron en el intercambio de información, su vicepresidenta, Mayda Mauri Pérez, y Agustín Lage, relevante inmunólogo cubano y asesor científico y comercial del presidente de BioCubaFarma; quienes estuvieron acompañados por el embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz y el ministro consejero Jorge Luis Alfonzo, encargado de los asuntos científico-técnicos, entre otros funcionarios de la embajada.

En la sesión general, por la parte italiana participaron: Carmela Marino, directora de la División de Tecnología para la Protección de la Salud, de ENEA; Gaetano Coletta, del Directorio Gerencial de Contratos y Asociaciones; Giuseppe Secchi, de Federquímica Assobiotec e Inés Aronadio, del ICE.

En representación de la Cancillería italiana intervino Marco Giomini, Jefe de la Oficina IX de la Dirección General para la Mundialización y Asuntos Globales, quien al intervenir valoró positivamente el empeño de la Embajada cubana para propiciar mayores intercambios bilaterales en el ámbito científico-tecnológico y destacó el óptimo estado de las relaciones entre Cuba e Italia en diversos órdenes, a la vez que aseguró que la Cancillería italiana trabajará para contribuir a ampliarlas y hacerlas cada vez más dinámicas.

Carmela Marino, quien condujo la sesión matutina, reconoció el alto nivel alcanzado por Cuba en la investigación científica, particularmente en los sectores farmacéutico y biotecnológico, al tiempo que elogió la calidad de las presentaciones.

La vicepresidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri, al agradecer la posibilidad de efectuar estos encuentros, explicó a los presentes las características generales del conglomerado empresarial que representa, aportando datos claves que de manera general ponen en evidencia el peso que tiene el mismo en el contexto de la ciencia y la economía cubana.

Por su parte, el Dr. Lage hizo una presentación exhaustiva sobre la evolución de la ciencia aplicada a la salud y de la biotecnología cubana, con la creación sucesiva, a partir de 1965, de importantes centros de investigación, que han devenido actualmente en gestores científico-empresariales y que, a partir de 2012, se integran en el grupo empresarial BioCubaFarma. Asimismo, el destacado científico cubano, hizo referencia a algunos de los productos líderes y de las principales líneas de desarrollo que emprenden.

En su intervención, el embajador Rodríguez se refirió a BioCubaFarma como un ejemplo concreto del progreso científico-técnico cubano, integrado tanto por centros de investigación biotecnológica y de alta tecnología, como por otros de producción industrial y comercialización de medicamentos, equipos y dispositivos médicos para la prevención y tratamiento de enfermedades.

Recordó que el grupo está integrado por 34 empresas, 61 instalaciones productivas, con más de 700 medicamentos registrados, más de 20 mil trabajadores, 393 proyectos de investigación, de los cuales 101 son biotecnológicos y productos exportados a 53 países.

El diplomático señaló que el desarrollo logrado por su país en esos campos no ha estado exento de los daños causados por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, el cual afecta a todos los sectores de la economía y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, aseguró, esa política hostil no ha podido, no podrá detener el continuo avance de la ciencia cubana.

Tras subrayar que para Cuba todo cuanto se haga en ciencia y tecnología debe servir al desarrollo humano, el diplomático apuntó que precisar las complementariedades recíprocas entre su país e Italia será clave para lograr cuanto antes los resultados perseguidos.

Un momento de especial significación del encuentro fue el reconocimiento de BioCubaFarma al investigador y docente italiano Paolo Amati, maestro de las primeras generaciones de genetistas cubanos, ya a finales de los años ’60 del siglo pasado, quien a propuesta del grupo será declarado miembro de honor de la Academia de Ciencias de Cuba.

Con sus 85 años, vital y emocionado Amati, al agradecer el gesto que se ha tenido con él, se refirió con mucho afecto a Cuba, al tiempo que destacó la capacidad de la isla para enriquecer el alma y dar sentido a la vida. En las conclusiones de la sesión matutina, el presidente de ENEA, Federico Testa, reconoció el desarrollo alcanzado por Cuba en las industrias farmacéutica y biotecnológica y manifestó el interés de su entidad en profundizar la cooperación con instituciones científicas de la isla. Durante un posterior encuentro, entre el presidente de ENEA, la vicepresidenta de BioCubaFarma y el embajador cubano, se acordó negociar un Memorando de Intención, que permita orientar las prioridades de esa cooperación.

Durante la sesión vespertina, los representantes de BioCubaFarma sostuvieron sucesivos encuentros con más de una decena de empresas del sector biotecnológico y farmacéutico italiano.

Está previsto que durante el tercer día, la delegación cientítico-empresarial cubana cumpla un programa similar en la vecina República de Malta, para retornar posteriormente y continuar en el programa de encuentros y visitas a centros de interés, organizado por la Embajada cubana en Roma.