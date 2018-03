Banda estadounidense de rock Suicidal Tendencies se presentará próximamente en Cuba

El próximo mayo, la banda estadounidense de rock Suicidal Tendencies ofrecerá varios conciertos en Cuba, incentivada a visitar la isla por su baterista de origen cubano Dave Lombardo.

Entre las fechas confirmadas para las presentaciones, está el 7 de mayo, en el Centro Cultural “Club Bariay” de la oriental ciudad de Holguín, a propósito del Festival Romerías del Mayo. El segundo encuentro de la formación con el público local será en el Salón Rosado de La Tropical “Benny Moré” el 11 de mayo.

Para el primer concierto Suicidal Tendencies tendrá como telonero al grupo Espoleta, mientras que en la capital serán escoltados por Zeus, alineación cubana de larga data sobre los escenarios.

La agrupación estadounidense aseguró en su perfil de facebook estar extremadamente emocionada de anunciar los shows en Cuba. “Tantas cosas buenas por venir que no podemos esperar para compartir”, señalaron los integrantes de la banda oriunda de la ciudad de Los Ángeles.

Integrada por el vocalista Mike Muir, los guitarristas Dean Pleasants y eff Pogan, el bajista Ra Díaz, y Lombardo, la formación inicia mañana una gira mundial para promocionar su nueva entrega discográfica, titulada Get Your Fight On!

El tour, en el que están insertados los conciertos en Cuba, llevará a la banda por escenarios de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, y Reino Unido, donde termina el periplo el 12 de agosto con la actuación en el festival Bloodstock.

Suicidal Tendencies, en activo desde 1981, es una formación de referencia en la escena del heavy metal internacional, dueña de una importante discografía que incluye una decena de álbumes de estudio, producciones recopilatorias, de presentaciones en vivo y audiovisuales.

En sus casi cuatro décadas de trabajo, por su nómina han pasado importantes instrumentistas como el baterista Jimmy DeGrasso y el bajista Robert Trujillo, entre muchos otros.

(Con información de Prensa Latina)