Viral: El peor trabajo de photoshop del mundo

Una familia compartió unas fotos en su perfil de Facebook para divertirse con sus amigos y el asunto se le fue de las manos al punto de que debieron eliminarlas. Se trata de Dave y Pam Zering, un matrimonio que pagó a una fotógrafa profesional para que tomara instantáneas de ellos junto a sus hijos y la abuela. La intención era tener un bonito recuerdo de un paseo por el parque, pero al ver los “retoques” en photoshop que hizo la autora de las imágenes, la familia no pudo parar de reír.

Publicaron las fotos acompañadas de un mensaje en el que aclaraban que no se trataba de una broma y que habían pagado a la fotógrafa.

“Esto no es una broma pagamos a una fotógrafa, que aseguraba ser pofesional, 200-250 dólares por una sesión de fotos familiar. Por favor, miren las fotos que nos envió… Nos dijo que las sombras quedaban mal en un lindo y soleado día, y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Comparte si quieres. Hacía años que no me reía tanto. Esto no es una broma”.