Ex Beatle Ringo Starr publicará su nuevo álbum el 15 de septiembre (+ Video)

Ayer, el ex Beatle, Ringo Starr, celebró su 77 cumpleaños con el acostumbrado mensaje de amor y paz y dio a conocer que su nuevo álbum saldría a la venta el 15 de septiembre próximo.

El material lleva por título Give More Love y será el 19° disco de estudio de su carrera en solitario. Como adelanto, el artista publicó el primer sencillo de este álbum, y que pone nombre al LP.

Según revista Rolling Stone, el ex The Beatles incluirá en este trabajo una colaboración con su amigo Paul McCartney en el tema Show Me the Way, en una especial reunión de los sobrevivientes Fab Four. Pero hay más invitados estelares, como Peter Frampton, Benmont Tench, Joe Walsh, Edgar Winter, entre otros.

Además de las canciones originales, el disco incluye nuevas interpretaciones de los temas Back Off Boogaloo, Don’t Pass Me By, Photograph y You Can’t Fight Lightning.

Give More Love tendrá 10 pistas y será el regreso de Starr luego de Postcards from Paradise, disco lanzado en 2015.

El músico celebró su cumpleaños en Los Angeles, Estados Unidos, con un show homenaje fuera del edificio de Capitol Records, transmitido a través de su cuenta de Facebook. En esa misma página, se ven videos posteados por el artista de celebraciones en su honor en otras partes del mundo.

A primera hora, además, el percusionista envió un mensaje a sus seguidores en redes sociales, con su clásico llamado “Peace and love” (Paz y amor). A su vez, fue saludado por sus seguidores y amigos, incluyendo a McCartney.

Vea un fragmento del homenaje a Starr

(Tomado de La Tercera)