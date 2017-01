Presidente norteamericano arremete contra The New York Times y The Washington Post

El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a cargar hoy contra la prensa de su país. En esta ocasión, aludió a los diarios The New York Times y The Washington Post.

Según el mandatario republicano, quien asumió el cargo el pasado 20 de enero, la primera publicación ha estado equivocada sobre él desde el principio.

Dijo que yo perdería las primarias y luego las elecciones generales. Noticias falsas, escribió Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.

La cobertura sobre mí en el @nytimes y el @washingtonpost ha sido falsa y enojada, añadió el jefe de Estado, antes de comentar además que ambos medios no han cambiado el curso, y nunca lo harán.

Eso es deshonesto, concluyó.

Tras las afirmaciones de Trump, The New York Times puntualizó en la mencionada red de microbbloging que sus actuales niveles de audiencia y suscriptores son los más altos de todos los tiempos.

(Con información de Prensa Latina)