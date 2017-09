Cuba después del huracán Irma: Últimas noticias y testimonios

En los callejones de Punta Alegre, me encuentro con gente que no pensaría demasiado en si la felicidad flota o los pescadores son tercos y esperanzadores. Comienzan a hablar con la incertidumbre más adherida que el salitre y presiento que les cuesta ver horizontes hasta en la costa que ahora está yerta, aparentando inocencia.

Así como están, culparían a las redes con que apresaron sus techos para que Irma no les “pescara” sus casas. Maldecirían cualquier cosa, incluso esa fatuidad innata de pescadores que “adorna” todavía sus viviendas.

A Damaris Morales Llanes, sin embargo, no pueden arrancársele palabras. Su casa es un amasijo mohoso en la esquina de la calle de Las Palmas, en el poblado de Máximo Gómez, lo más al norte de Punta Alegre que puede vivirse; un lugar que tenía un central y un callejón repleto de palmas que ahora tampoco están. Le hablo y ella me mira; le pregunto y ella me mira; le cambio la pregunta, le insinúo una respuesta y ella solo me mira; al final solo se encoge de hombros y me presenta a una de sus pequeñas hijas.

Pero después todos hablan en ráfagas, casi una veintena de palmas han caído sobre los techos, los han destrozado sin remedio, en tanto agradecen la vida. Dialogo con el que habla de “echar pa´ adelante, porque la Revolución es grande”, y con el que me asegura que “no vas a decir lo de las palmas, pues los periodistas solo hablan de la recuperación y de los miles de evacuados que tienen todo garantizado”. Esto porque, al desconocer de la poca existencia de grúas en el territorio, y del impacto de Irma en la geografía avileña, no entendían el porqué llegaron las motosierras a cortar las palmas sobre sus casas y las grúas aún no habían llegado.

Veo a Marcelino, un anciano encaramado en su techo a los 76 años, convencido de que él todavía puede remendarlo y de que no lograría nada con lamentarse. Me inspira y sospecho que lo hace con quienes ya comienzan a levantarse, a pesar de las violentas ráfagas de viento que azotaron por más de 38 horas; a pesar del mar que solo las faldas de las montañas lograron replegar.

Dura poco el aliento. Una vecina de Marcelino me pregunta si fui al borde de la costa, unas cuadras más a la derecha. Me asegura que aquello es lo peor, que debo ir, pero me voy sin saber si ya vi lo más triste o si todavía está por ver. Mañana sabré./ Katia Siberia, Invasor