Cuba después del huracán Irma: Últimas noticias y testimonios (III)

El municipio de Sancti Spíritus fue embestido por el huracán Irma con saña suficiente como para dañar su fondo habitacional, muchas de sus instalaciones económicas y sociales y buena parte de la infraestructura eléctrica, reportó el periódico Escambray.

Lenin Ortiz difícilmente olvidará la mañana cuando los vientos de tormenta tropical de Irma arrancaron de cuajo 130 árboles dentro del parque Zoológico espirituano.

“Estábamos en la cafetería y nos movíamos de un lugar a otro a riesgo de nuestras vidas, pero también queríamos preservar los animales. Hubo un momento en que las matonas esas se caían de cinco en cinco y cuando vi aquello solo atiné a lanzarme a una cuneta, siempre me cayó encima un árbol que por suerte nada más me fracturó una mano. A mí me salvó el contén”, cuenta el jefe de Protección Física de la instalación mientras que, con el machete en la otra mano desgaja las ramas de una enorme majagua.

Nancy Paz, la administradora del parque Zoológico corrobora los daños y asegura que además de la pérdida de valiosos ejemplares de la flora, entre ellos de caobas, pinos, majagua y algarrobo indio, se afectaron algunos equipos del parque infantil y hubo roturas de techos, de la estructura del aviario y las casas de las aves. También están despedazados los dos cuartones donde se encierran los caballos. “Irma vino y arrasó. Fue triste”, sentencia.

El Yayabo

“Esta vez la caída de árboles afectó techos de las casas, pero en mayor medida, la infraestructura eléctrica. Se trabaja día y noche tratando de restablecer la mayor cantidad de circuitos. La vivienda, por supuesto, recibió otro duro golpe y hasta este momento se acercan a 700 los inmuebles dañados, sobre todo en la cabecera y las comunidades de Tunas de Zaza, El Médano, Guasimal, La Yaya y La Junta”, aseguró Alexis Lorente Jiménez, vicepresidente del Consejo de Defensa en el municipio de Sancti Spíritus.

Comunales tiene la palabra

En la ciudad todavía queda mucho churre, fundamentalmente matojos, aun cuando Comunales despliega una titánica labor que ha hecho posible la recogida hasta el jueves de unos 25 000 metros cúbicos de desechos sólidos por todas las vías de la ciudad y en las comunidades, además de que mantiene una brigada de apoyo al municipio de Yaguajay.

“Pero no podemos dejarlos solos, precisó Lorente, y se les debe apoyar en estas labores que son del día a día y minuto a minuto. Una de las mayores preocupaciones que tenemos es que se limpia determinada zona y en pocas horas se vuelve a llenar de escombro y basura. No podemos permitirnos el lujo de crear vertederos y promover la propagación de enfermedades.