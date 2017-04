Respuesta a Ideas creativas II: Para cultivar valores morales y cívicos en nuestra sociedad

Como era de esperar el tema de cultivar valores morales y cívicos en nuestra sociedad concitó el interés y la participación de muchos cubadebatientes. Se trata de un asunto del que nadie debe sentirse excluido; en que cada cual tiene funciones específicas como objeto o sujeto. Veamos algunos resultados y comentarios.

Para organizar la información recibida definí cuatro clases:

1- Causas y condiciones 2- Educación, comunicación y gestión popular 3- Legalidad 4- Aspectos económicos

Se puede haber definido de otra manera, esto es algo típico en los problemas sociales.

Ya sabíamos que muchos argumentarían sus propuestas. Les aseguro que hay fundamentaciones bien pensadas, atrevidas y profundas. Pueden leerlas en los comentarios publicados en el artículo base. Reconozco el rol del editor al decidir publicarlas.

Los resultados cuando había leído 45 comentarios son los siguientes:

Como puede observarse las ideas centradas en la educación la comunicación y la gestión popular tiene una mayoría significativa. Esto pone de manifiesto nuestra confianza en la importancia de estos componentes. Luego sigue lo relacionado con los aspectos legales tanto en su dimensión preventiva como correctiva. Aunque haya tenido el más bajo por ciento, no debe subestimarse la raíz económica de los cambios y no para bien, de muchos valores morales y cívicos. Algo similar sucedió con no pocos que buscaron las raíces de las deformaciones de valores. Es cierto que es un fenómeno multicausal y como tal hay que abordarlo.

Intencionalmente no detallé los tipos de valores morales y cívicos, para favorecer la participación lo más libre posible. Algunos se centraron en valores de la actividad laboral, otros en la común a cualquier ciudadano.

Hubo buenas propuestas sobre vías para cultivar los valores morales y cívicos con la activa participación de la Escuela; los medios de comunicación de masas principalmente la TV, la literatura la música y demás manifestaciones artísticas; los videojuegos, etc.

Aunque respeto las opiniones con las que no concuerdo, prefiero alejarme de percepciones o convicciones catastrofistas o derrotistas.

Mientras haya voluntad de cambio, libertad consecuente, inteligencia, creatividad y compromiso por mejorar nuestra sociedad, no habrá nada esencial perdido.

Próximamente propondré cómo seleccionar los nuevos temas para estos tipos de ejercicios de pensamiento, que no son precisamente de entretenimiento.