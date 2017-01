Strike 3: La noche de Jonder Martínez

En el mejor partido de las semifinales 2017, Matanzas emparejó su dual meet versus Granma con una apertura soberbia de Jonder Martínez, relevo inmejorable de Frank Luis Medina y un doblete de Yurisbel Gracial. Este domingo, Yoani Yera ante Noelvis Entenza en Bayamo.

HIGHLIGHTS

-Desde el mismo comienzo hubo augurios de drama. Bateaba Roel Santos y el umpire, Norge Hernández, se echó a la grada encima con dos conteos dudosos sobre par de lanzamientos que habrían podido deparar el primer ponche del partido. Sin embargo, y por el bien de las aguas del encuentro, la amenaza no pasó a mayores cuando el zurdo fue eliminado en intento de robo, previa bola franca. ¿Y el abridor? ¿Se molestó Jonder Martínez con aquellos conteos de controversia? No. Veterano de muchas campañas, Martínez tiró en ese momento de la fe en sus propias fuerzas, jamás se fue de juego y acabó liquidando sin problemas el capítulo, y luego hizo lo mismo con el otro, y con el otro, y también con el siguiente y con el quinto. Mezclando recta, slider y ese cambio que es su arma de exterminio, el diestro hizo un trabajo fino –más que fino, finísimo- que lo llevó a lograr 4.2 innings sin soportar indiscutible. Para desgracia suya, a punto de cerrar el round 5 y tras boleto a Carlos Benítez, Frank Camilo Morejón le rompió la magia del no-hitter. ¿Se hundió entonces el diestro del Mariel? ¿Se frustró? Para nada: después de un maratón de envíos ante Yoelkys Céspedes, lo ponchó en 3 y 2 y liberó todas las tensiones contenidas con un gesto que ya es característico. El público aplaudió varios minutos su conferencia de picardía monticular.

-En la trinchera de enfrente, Yoelkys Cruz arrancó mal. Le pegaron dos hits en el primero, y el segundo inició con imparable de Yurisbel Gracial y pelotazo a Yasiel Santoya. Parecía que el matador iría en pos de la estocada sobre el lomo del toro en apuros. No obstante, hizo acto de presencia el (para mí) peor fantasma táctico de nuestro depauperado pasatiempo nacional, el sacrificio, y el hombre que sufría para sacar un out tomó un aire gracias al generoso regalo del conservadurismo. Porque es cierto que el rolling de Aníbal Medina trajo una carrera, pero igualmente lo es que aquel serpentinero vacilante se convirtió a partir de ahí, del toque pusilánime de moda, en un fusil que aniquiló a 12 cocodrilos sucesivos, con un dead ball intercalado.

-A la temprana altura del medio juego, Matanzas había realizado ya la mar de cambios en su outfield: Stayler Hernández sustituyó a Santoya, Eduardo Blanco reemplazó a Ariel Sánchez, Juan Miguel Vázquez bateó de emergente por Blanco, y Dariel Polledo había salido al campo en el lugar de Vázquez. Tanto ir y venir no dio buen fruto: iniciándose el sexto episodio Polledo no pudo cortar el hit de Santos, quien ancló en la intermedia, avanzó a la antesala mediante (oh Dios, más de lo mismo, un toque), y más tarde anotó por batazo de Dennis Laza que un engarce brillante de Víctor Víctor Mesa transformó de tubey en fly de sacrificio. A seguidas, Martínez transfirió a Alfredo Despaigne, Gracial mofó la rolata de Yunior Paumier, y el mando yumurino convocó a Ramón Licor para someter a Guillermo Avilés. Misión cumplida, dijo el veterano.

-La decisión llegaría en esa misma entrada. El capitán Gracial, que antes había anotado la primera de su equipo, sopló un biangular que remolcó al otrora granmense Yordanis Samón, y el estadio fue una marea roja, una locura, un océano de móviles prendidos y estridencias. Había aún que sacar, no obstante, nueve outs, y de ellos se hizo cargo el pinareño Frank Luis Medina, de gran desempeño en la Serie precedente y paupérrimo quehacer en la clasificatoria de la actual. El muchacho parece haber recuperado el buen camino: al menos eso dio a entender su faena de esta noche, autoritaria hasta los límites de la admiración.

Victoria de Girón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E GRA Granma 1 3 0 MTZ Matanzas 2 6 1 G: Ramón Licor

P: Yoelkys Cruz

Js: Frank Luis Medina

ALINEACIONES

Granma – R. Santos, CF; Y. Manduley, SS; Denis Laza, LF; A. Despaigne, BD; Y. Paumier, 3B; G. Avilés, 1B; C. Benítez, 2B; F.C. Morejón, C; Y. Céspedes, RF. Lanzador: Y. Cruz.

Matanzas – V.V. Mesa, CF; A. Sánchez, LF; Y. Samón, BD; W. Saavedra, 1B; J. Delgado, 3B; Y. Gracial, SS; Y. Santoya, LF; A. Martínez, C; A. Medina, 2B. Lanzador: J. Martínez.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva:.Las faenas monticulares del choque, en especial las de Martínez y Medina.

Negativa: .Sin el auxilio de la televisión, las conferencias de prensa efectuadas han quedado en meros simulacros.

Preocupante:. Más allá del Grand Slam de ayer, las medulares de ambos line ups han sido improductivas en sentido general.

Incomprensible: ¿Hasta cuándo seguiremos matando con toques de bolas los posibles rallys del partido?

Recomendable: .Jefferson Delgado podría descender en el orden al bate.