Goles son amores: Kubrick’s Asensio

Seis segundos antes del pase de Asensio a Cristiano Ronaldo -como en las escenas donde asoman velas en Barry Lyndon– no existe, necesariamente, una previa negociación visual (el momento en que el mediocampista decide reptar hacia el centro, para revelar el clímax tras tanto ajetreo, escapa a cualquier intento de distribución común).

Hay tramos en que los movimientos de Asensio parecen ramplones, ordinarios. Es, también, en esos propios tramos donde comienza a disentir contra la moderación. No tiene que ver con el abuso de confianza. No tiene que ver con algún atrevimiento en busca de lo pletórico. Es solo lo típico de las discordias: los puntos de vista hostiles. Lo que se pudiera concebir como gestos prudentes son, en realidad, invenciones artificiosas, digresiones necesarias o manías que conducen a la consolidación ulterior.

Hay también en Kubrick esa interrupción falsa. Está en el Kubrick que deja su puesto como fotógrafo en la revista Look. Está en el Kubrick que ubica a un criminal bajo ciertos principios ético-didácticos antes de pasar a la acción sucesiva: “hay algunas cosas, mi querido Fisher, en las que uno no debería meterse. Indudablemente habrás oído del pastor siberiano, quien trató de descubrir la verdadera naturaleza del sol. Él observó el cuerpo celeste hasta que quedó ciego. Hay muchas cosas de esta clase, incluyendo amor y muerte”.

Asensio, igual que Kubrick, desconcierta tras cortinas de humo y es este un pretexto para mantener recóndito lo que verdaderamente debería importar: el individualismo como determinante de lo colectivo, lo distintivo como coartada ante los alegatos que persiguen la asociación de subjetividades en forma de sistema. En ciertas artes, los sistemas no son más que formalidades fallidas. En ciertas formalidades, las artes no son más que sistemas fallidos.

Como parte de lo individual, los regates-regates quizás no existan. Probablemente solo sean ademanes prudentes con cierta tendencia a lo extravagante. Asensio usa el escape como un recurso anecdótico; Kubrick filma anécdotas relacionadas con el escape. Gran parte de la cinematografía sobre lo humano se define a partir de una narrativa continua sobre la evasión: los criminales que buscan salir ilesos en The Killing persiguen la misma finalidad huidiza que el Dr. Strangelove cuando pide al presidente que un grupo de personas se oculte en algún lugar donde la radiactividad no acabe con ellos.

Hay un fragmento en The Killing donde conversan dos personajes, sentados a la mesa, en un club de ajedrez. Es un fragmento que cataliza todo. Uno de ellos reflexiona: “aún no has aprendido que en ésta vida debes ser como todos los demás. La perfecta mediocridad. No mejor, no peor. El individualismo es un monstruo y debe ser estrangulado en su cuna para hacer que nuestros amigos se sientan bien. ¿Tú sabes?, a menudo pienso que el gánster y el artista son iguales a los ojos de las masas”. En la perfecta mediocridad debe estar la lógica de lo ordinario, una lógica increíblemente similar a la de lo sublime.

