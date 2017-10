Goles son amores: Bolero

Hay algo, hasta cierto punto, poco romántico y predecible en los boleros. Quizás tenga que ver con la saciedad que estimulan algunas cuestiones existenciales. En cada uno, no obstante, siempre existen rastros cercanos, lugares comunes que, de acuerdo a los momentos, podrían disminuir varios gestos de cansancio. La estética de ese género incorpora una paradoja: el bolero nunca terminará de serlo hasta que no lo reúna todo, o casi todo; hasta que no se vuelva, por naturaleza, universal.

La despedida lleva, de una manera, esa aureola colectiva. Sobre todo cuando es definitiva. Cuando es transitoria o simple penitencia, implica demasiado y se torna menos imaginable, menos despedida. En abril de 2014, cerca de ganar la Champions con el Real Madrid, Ancelotti comentaba en una entrevista: “aquí hay mucha histeria, pasas de ser un genio a un desastre en pocas horas”. La frase de Carletto conduce a una narrativa innegociable: existe un espacio poco comprobable entre el amor y el odio, como en las estrofas de algunos boleros que hablan, por ejemplo, del destino.

En los equipos de fútbol, aunque a priori no lo parezca, se percibe cierta tecnocracia que desvanece esos límites entre un sentimiento y otro. Son lógicas que buscan mantener cierta estabilidad, orientadas al resultado, en dependencia de cómo marchen los contrarios o la suerte. Pasó en el Madrid de Mourinho que ganó una liga, con varios récords, jugando a la contra. Pasó en la Francia de Raymond Domenech que casi no llega a octavos de final en 2006. Mientras se consigan los puntos y haya una competencia relativamente disminuida, está la posibilidad de que nada cambie. El público y los dirigentes pueden llegar a enajenarse. En este deporte, hay muy pocas personas que se dedican al control de daños con antelación, a avizorar debacles.

El pasado jueves fue despedido Ancelotti. Rummenigge se refirió entonces al mal inicio del campeonato. Al equipo le costó demasiado cada triunfo. Descendió en la tabla liguera. A pesar de ello, en todas las competiciones anotó 24 goles en 10 partidos. Solo perdió dos. En contra del italiano, todos los caminos debieran conducir, primeramente, al arranque perfecto del Dortmund. Luego, como es obvio, deberían mencionarse los problemas internos con jugadores importantes como Robben, Ribéry, Boateng, Hummels y Müller, según publican algunos medios.

En el bolero de Rummenigge hay algunos versos sospechosos: el rendimiento de nuestro equipo/ desde el comienzo de la temporada/ no se correspondía con las expectativas que tenemos. ¿Y si el Borussia Dortmund hubiera perdido tres partidos?, ¿y si el del inicio espectacular hubiese sido, por ejemplo, el Mainz?… La destitución debería ser, en primera instancia, por una nefasta forma de jugar y no por la existencia de un rival intratable u otros elementos de orden externa. A fines del año pasado, en una entrevista publicada en El País, el italiano habló acerca de Hoeness y Karl-Heinz: “conocen las dinámicas de los vestuarios. No se sorprenden. Cuando perdimos dos partidos seguidos, uno en Dortmund y otro en Rostov, no me pidieron explicaciones”. Había, en aquel entonces, diferencias por el medio. Diferencias en cuanto a puntos sobre los perseguidores. Diferencias en cuanto a momento de la temporada. Tecnocracia pura.

Cerca del final, en sus palabras, Rummenigge da paso a lo que pudiera ser un clásico estribillo: lamento el desenlace/ Carlo es mi amigo y siempre lo será, / pero teníamos que tomar una decisión; algo parecido a la voz de Orlando Contreras, tras el piano, la percusión, el bajo y las trompetas: solo vengo a decirte, / con profundo dolor/ que has dejado en mi alma / una amarga decepción.

Los números de Ancelotti en el Bayern:

General: 60 partidos (42 V, 9 E, 9 D) — 70% de triunfos. 156 goles (2,6 goles por partido) 3 títulos de 5 posibles (1 Bundesliga y 2 Supercopas alemanas)

Por temporada: *2016-17: 50 partidos (36 V, 7 E, 7 D) — 72% de triunfos. 132 goles (2,64 por partido) 2 títulos de 4 posibles (Bundesliga y Supercopa alemana) * 2017-18: 10 partidos (6 V, 2 E, 2 D) — 60% de triunfos. 24 goles (2,4 por partido) 1 título de uno posible (Supercopa alemana)

Liga Española

Premier League

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

Lo mejor de la próxima fecha:

España:

Atlético de Madrid vs Barcelona (14 de octubre)

Inglaterra:

Liverpool vs Manchester United (14 de octubre)

Italia:

Juventus vs Lazio (14 de octubre)

Roma vs Napoli (14 de octubre)

Inter vs Milan (15 de octubre)

Alemania:

Dortmund vs Leipzig (14 de octubre)

Francia:

Olympique de Lyon vs Mónaco (13 de octubre)