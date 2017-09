¡Es el día de la Virgen, no te confíes!

Giro al norte: “Los pronósticos calculan que aproximadamente a la altura de Villa Clara o Ciego de Ávila es que hará la inflexión al norte”, explica el Meteorólogo, mientras el jefe del gobierno de la región central dice, por aquí no pasa nadie. O sea, una vez de el toque de queda, todos sus pobladores evacuados y resguardados, no quiere ni un Oriental intentando llegar al Vedado, ni viceversa; y lo entiendo.

En las próximas 12 horas Cuba estará en vilo, y hoy en La Habana se agotaron las flores para “Cachita”.

Seis delfines han sido trasladados en helicóptero, desde una zona de riesgo, en un operativo espectacular, hacia Cienfuegos. Los acompaña su veterinario, para esos asuntos del estrés.

Los turistas expectantes, que no quisieron irse, también llegaron anoche a Varadero. Fueron tres mil en caravana, desde los cayos del norte. La fiesta continúa y que bueno.

Mientras tanto, como hormiguitas, los cubanos acopian comida, recursos indispensables, desandando a pie las calles, para comprobar dónde encuentran lo preciso, menos velas, ni baterías, entre otras fantasías, que no hay.

Muchas personas ya saben para dónde van a pasar el temporal. Hay miles evacuados que han dejado atrás pueblos espectrales a la orilla de la costa. Aquí casi todo está pensado. Son muchos años campeando el mal tiempo.

Los demás ya pasan el susto o la relajación. Hay cubano para todo.

Los abuelos con su familia. Hubo distantes lugares, donde los médicos llegaron a alojarse antes del ciclón, por si los derrumbes o los ríos, interrumpieran el paso al auxilio.

También desfilan caravanas de electricistas e ingenieros desde las provincias que tendrán menos afectación, para evaluar los daños de inmediato y que el servicio interrumpido por “Irma”, sea de pronto restablecimiento. Porque no hay mayor alegría que se haga la “luz” y el ventilador funcione después del espanto.

Sinceramente, espero que esa doñita no se encariñe, me refiero a Irma, claro. Porque el sr. Mathew, se mantuvo toda una madrugada dando quehacer en 2016. No, eso no va a pasar. Hoy es el día de la Virgen. Aunque como le decía hoy por teléfono, una madre desde La Habana a su hijo de Miami y a toda voz: – ¡No te confíes mijo! Ella bendice, pero pon de tu parte.

Rubiera, el Meteorólogo apuntó que eso “depende de lo que pase en la atmósfera, por eso los modelos cambian cada seis horas y hay que estar pendiente de la situación”.