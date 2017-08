La economía cubana; Actualizando el 2016 y una primera mirada al 2017 (III)

III

Una vez examinados los factores externos que incidieron en el desempeño de la economía cubana en el 2016 y lo que va del 2017, es preciso detenerse en la evolución de los factores internos. Para ello veamos lo que nos muestra la siguiente tabla.

INDICADORES MACROECONOMICOS BASICOS 2016/2017

NOTAS:

* Se refiere a cifras del primer semestre estimadas o informadas.

** Se refiere a cifras estimadas para el año 2017.

+ Se refiere a estimados internacionales y del autor.

FUENTES: Cabrisas (2016 y 2017) EIU (2017) Granma (2017) Cepal (2017) y Juventud Rebelde (2017)

Cuando aún no se han publicado en el Anuario Estadístico de Cuba 2016 los indicadores macroeconómicos básicos, se estima la caída de la producción agropecuaria (-0,2%), la industrial (-4,9%) y de la minería (-5,2%), con una producción de níquel que bajó a 56 000 TM promedio entre 2010 y 2015 y que descendió nuevamente en el 2016, unida a las múltiples afectaciones -prácticamente en todos los sectores- que produjo la caída en el suministro del petróleo importado. Estos fueron los factores fundamentales –reflejados en una liquidez financiera reducida- los que llevaron a un decrecimiento cercano al 1% en el PIB durante el pasado año.

En el 2017 se planteó como objetivo central recuperar el crecimiento de la economía, con una meta –ambiciosa pero no imposible- para llegar al 2% de incremento en el PIB. Para ese resultado se estima lograr una mayor estabilidad en el suministro de combustible, efectuándose compras a otros productores, además de Venezuela, aunque todavía las disponibilidades se encuentran por debajo de las necesidades en el primer semestre del año.

Adicionalmente en la ANPP de diciembre del 2016 el Ministro de Economía informó que se preveía un incremento de entre 2 y 5% del valor agregado en la agricultura; la industria; el transporte y las comunicaciones; la generación eléctrica, gas y agua; las construcciones; el comercio, incluido un incremento del 3,3% en la circulación mercantil minorista; mientras que otras actividades se planificó crecieran un 2,7%. Finalmente el salario medio debía crecer un 3,5% y la productividad un 6,6%. También debían tomarse en cuenta los recursos presupuestados previstos para el 2017 con el fin de impulsar las inversiones y promover las exportaciones, así como la sustitución de importaciones. En el primer caso, estos fondos se aumentaron en un 49% y en el segundo caso un 26%.

Durante el primer semestre del actual año se obtuvo un crecimiento del 1,1%, donde la mayor contribución estuvo dada por el incremento logrado en el turismo, las construcciones, el transporte, las comunicaciones y la agricultura no cañera.

En el caso del turismo el crecimiento real al cierre de junio de este año alcanzó un 22,6%, cifra muy por encima del 4% previsto en el plan, con una perspectiva de lograr un 16,5% al cierre del año, y con un incremento en los ingresos del 25% en los primeros 6 meses. Los resultados obtenidos resultan sin duda positivos, pero el nivel de desviación de la cifra real frente a la planificada, -aun cuando resulte favorable- ubica en una coyuntura muy tensa la logística y la infraestructura que debe apoyar la actividad, incluyendo las facilidades de transporte y aeroportuarias, por lo que deberá prestarse mayor atención a las previsiones elaboradas, ya que esta situación se viene repitiendo desde el 2015. También resulta indispensable adoptar las medidas que se requieran con vistas a elevar el gasto por turista/día mediante el desarrollo de inversiones extrahoteleras que superen los límites que impone la modalidad de sol y playa con todo incluido.

En el caso de las construcciones, aun cuando se informa una evolución positiva durante el primer semestre, se pone de manifiesto la falta de constructores aún en sectores priorizados como el turismo, donde a pesar de los incrementos salariales acordados, los mismos alcanzas solo parcialmente para compensar los altos ingresos de las cooperativas de constructores y del ejercicio del trabajo por cuenta propia. Esta situación ha llevado a la necesidad de contratación de trabajadores foráneos y ha provocado tensiones en el mercado laboral que deben evitarse.

En este sentido, el llamado de atención realizado por el presidente Raúl Castro en la Asamblea Nacional, sobre la apertura de cooperativas de constructores, sin tomar en cuenta los efectos de esa decisión sobre el movimiento de la fuerza constructiva del país, es de gran importancia para corregir lo que resulte indispensable y asegurar la fuerza de trabajo clave para el desarrollo del proceso inversionista en la economía nacional.

El transporte fue otro elemento que mostró modestos avances, pero también puso de manifiesto los problemas presentes específicamente en el caso del transporte ferroviario. Uno de los elementos clave de este servicio son las locomotoras, donde se cuenta hoy entre 25 y 30 equipos, cuando se requieren como mínimo de 38 a 45. Al respecto se anunció que este año deben entrar 15 locomotoras y deben repararse otras 15 para mejorar la situación de un sistema, que resulta el medio de transporte más económico –especialmente en las largas distancias- pero es el más descapitalizado en estos momentos.

Finalmente, sobre el crecimiento de la agricultura no cañera se reporta un sobrecumplimiento en la producción de viandas y hortalizas, pero este no se logra en la producción de leche y carne vacuna, presumiblemente afectada por la sequía que padece se mantiene este año. También se informó sobre modestos incrementos en la producción de carne de cerdo y huevos.

Algunas otras producciones de importancia cerraron el semestre con crecimientos.

En el caso de la producción de azúcar, como ya se informó en la primera parte de este artículo, se creció un 20% para llegar a 1 millón 800 mil TM de crudo, cifra que quedó en el 86% del plan, -resultado que no escapa a los efectos de la sequia ya mencionados- cuando se preveía llegar a 2 millones 100 mil TM. No obstante, se logró fijar precios de venta superiores a los obtenidos en la cosecha anterior, por lo que el incumplimiento de los ingresos por exportaciones fue inferior al 1%, lográndose ingresos por 506.7 millones de dólares. Sin embargo, aún no se ha resuelto el incumplimiento de los aseguramientos en tiempo que se requieren para esta producción agroindustrial.

En el resto de los sectores de la industria se indicó que se “…trabaja con grandes tensiones y esfuerzos a partir de las limitaciones financieras que no permiten, fundamentalmente, honrar deudas que garanticen continuidad en los suministros de las principales materias primas.” (Cabrisas, 2017).

Por otra parte, las inversiones se pronostica que crezcan un 21% este año en relación a lo ejecutado en el 2016, aunque se quedarán un 15% por debajo de lo planificado. Entre las inversiones priorizadas que marchan durante el primer semestre de acuerdo a lo planificado se encuentran las del turismo; la infraestructura de la ZED del Mariel; el almacenamiento de combustible y la generación eléctrica; la recuperación de la industria alimentaria; el transporte incluyendo los viales afectados por el huracán Matthew; y una base logística para la región oriental del país. Se presentan atrasos entre otros en el programa de desarrollo de fuentes renovables de energía; reparación de centrales termoeléctricas; el programa de frigoríficos; el programa de trasvases hidráulicos del norte de la región oriental; y la modernización de la producción de acero.

También es indispensable analizar otros elementos que incidieron en los resultados del semestre y especialmente aquellos que se vinculan de forma directa con la vida de la población. (Continuará)

Agosto 6 del 2017.

