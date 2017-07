Goles son amores: Lluvia (+ Video)

I

Doce segundos después que inicia el videoclip Lluvia, hay una mujer encima de una silla. Mira hacia la pared y parece recordar algo. La cámara pasa por debajo del asiento. Una botella de whisky vacía, otra botella, una copa, unos papeles, una caja. Desde antes de los doce segundos se sabe que en la calle llueve. Los colores son los mismos de la tercera escena de Eraserhead. Y de casi todas las demás.

El último Madrid-Barça comienza luego de un minuto y ocho segundos: el cantante y la mujer en la misma cama; el músico la mira, le toma la mano derecha, le dice que no le puede dar las cosas que ella quiso dejar y señala hacia afuera.

II

Zidane sufre demasiado y observa, casi siempre, hacia el mismo lugar que advierte Valverde. El centro del campo es un espacio lúgubre. Es, probablemente, el escenario que aparece a los doce segundos del video. Una zona luego del desastre. Un área, al parecer, donde el Madrid vive únicamente del recuerdo cercano.

El medio de la cancha del Hard Rock Stadium es una superficie de donde todos se marchan. Unos metros detrás, Ramos, recuperado del oído derecho, se equivoca en una salida. Hace dos días, todo el que fuese a jugar hacia el medio corría ese riesgo: la posibilidad de tocar una pelota que chocara con un vidrio y se desviara, por ejemplo. Después de algún trance, el balón le quedará a Messi, que no parará hasta meterse en el área y hacer el gol. Poco tiempo después vuelve a suceder algo parecido y la bola llega hasta Rakitic. Zapatazo al segundo poste y, milagrosamente, ninguna cámara busca a Neymar para ver si celebró el gol. El de Messi, dicen algunos entendidos, no lo celebró.

Un minuto y veinticuatro segundos: la mujer se hunde en el colchón, se escucha al vocalista: “me escapé por ahí y el colchón me chupó la angustia”.

El Madrid no completa cinco pases consecutivos. No juega Kroos. Ha pedido en Twitter que le den unos días. En el 4-4-2 Casemiro debería ser un volante mixto. O algo parecido al Casemiro que enterró al Napoli en la Champions pasada. Modric comienza por la derecha. Nadie debería pedir al croata que se convierta en aquel del desborde en la final contra la Juve. A Modric, Zidane no debería, en verdad, pedirle nada.

Depende de Kovacic y no lo sabe hasta el minuto 14. El Madrid depende de un fichaje que sugirió el médico de Florentino Pérez. Termina marcando después de una pared y un regate. Más adelante, será parte de un contragolpe conducido por Asensio que servirá para empatar y alegrar a Zizou.

Un minuto y veintiún segundos: la mujer va corriendo hasta el auto donde viaja el cantante. Éste le ofrece dinero. Parecía que iba a tomarlo pero se marcha. Sigue la lluvia.

Piqué anotaría un tercer gol. Después llegarían los cambios. Acabó el partido en el 50 de la segunda parte. El Barça pudo haber ganado escandalosamente. El Barça volvió a darse el lujo de la temporada anterior: jugar olvidándose del mediocampo, y con eso le bastó. Valverde no ha cambiado nada. Quizás mueven el balón más rápido en ataque. Quizás, en un futuro, juegue más Aleix Vidal.

III

A los cincuenta y cinco segundos, Charly García había cantado: “ya ves, no puedes entender a tu reputación”. La misma mujer, Rosario Ortega, se subía a un auto donde viajaba el rockero. Luego salía corriendo bajo la lluvia.

Al final, pensará el director o el guionista del video, hay cosas que duelen poco o, simplemente, en algunas etapas específicas no duelen demasiado: Charly y la mujer terminan en un abrazo, bajo un paraguas, en medio de la calle.

Letra del tema:

Ya ves, amantes otra vez

Por eso es que hoy llovió

Ya ves, modelos de papel

No las critiques vos

Ya ves que no te puedo dejar

Las cosas que quisiste tener

Ya ves, amantes otra vez

Por eso es que hoy llovió

Ya ves, no puedes entender

A tu reputación

No ves, el gato que hay en vos

No te lo digo yo

Ya ves que yo no te puedo dar

Las cosas que quisiste dejar

Ya ves, amantes otra vez

Por eso es que hoy llovió

Me escapé por ahí

Y el colchón me chupó la angustia

Y vas a estar bien

Cuando el sol no nos vuelva locos

Ya ves que ya no quiero nada

No quiero nada más de vos

Ya ves, amantes otra vez

Por eso es que hoy llovió

Ya ves que no te puedo dejar

Las cosas que quisiste tener

Ya ves, amantes otra vez

Por eso es que hoy llovió

Me escapé una vez

Me metí en un cine sucio

Y vi cómo él bailaba

En la lluvia, era

Una película gastada

Una película en color

Ya ves, amantes en la lluvia

Te lo digo yo

