La traición de la “izquierda”

Los de “izquierda” que tuvieron responsabilidad de Estado y gobierno, que se hacen mal llamar salvadores del legado de Chávez, practican los mismos argumentos de los burgueses, por ende, se suman a la estrategia de los imperialistas yanquis y de la derecha de Latinoamérica: destruir la revolución bolivariana.

Los traidores innombrables: no aceptan estar sin cargos en el gobierno, su motivación pequeña burguesa; quieren salvar el patrimonio amasado en el exterior; huyen de la justicia, por delitos de lesa humanidad y corrupción; desean vivir el reprimido sueño americano; son burócratas; se creen imprescindibles; los amarga la envidia y resentimiento social. No olvidemos a los peligrosos de la quinta columna.

Su mentira preferida: “La hora final de los 18 años de la dictadura, ha llegado”, olvidándose que defendieron y tuvieron funciones de gobierno durante esos años. Lo más inescrupuloso y bajo es que son marionetas de la táctica y estrategia de los burgueses e imperialistas, en el pasado y en el presente: perseguir, torturar, desaparecer y asesinar al pueblo; y destruir a Venezuela con venderse a los intereses imperialistas.

Que hace falta para seguir siendo de izquierda: Aferrarse al legado y ejemplo de amor a la patria y al pueblo, y a la práctica política de El Libertador Simón Bolívar, Marx, Lenin, Manuela, Simón Rodríguez, Zamora, Sucre, Chávez, Fidel y el Che, que no es más que rechazar los privilegios, corrupción y burocracia, es transformarse en las catacumbas del pueblo. Es Lealtad: unidad, lucha, batalla y victoria en tiempos de asedio imperialista y guerra económica porque la disidencia es traición.

Los que no practicamos mucho la paciencia, reconocemos aún más la paciencia y fortaleza revolucionaria para resistir y vencer del compañero presidente Maduro,`es el guía de la revolución bolivariana socialista de Chávez; es antimperialista; lucha por la justicia e inclusión de los pobres, y por la soberanía de la patria; son tiempos de unión para Vencer. Maduro no se rinde, millones no vamos a rendirnos. Ordene, la Constituyente con los poderes creadores del pueblo es la oportunidad histórica para derrotar a los imperialistas y apátridas, a fin de consolidar la suma de felicidad del pueblo en el socialismo bolivariano.