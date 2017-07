La Colmena TV y Somos familia: Similares presupuestos y desiguales resultados

Estuve en la filmación de La Colmena TV en el escenario de EXPOCUBA. Vi el de Somos familia, en ambos la escenografía es como debe ser, de lujo, para este tipo de programa. RTV Comercial, empresa de la televisión cubana, realizó una importante inversión para que a la pequeña pantalla llegaran espacios de calidad en el verano.

En los dos se garantiza transporte, comida, además de tener cerca de ocho cámaras, las luces inteligentes, equipos de pantalla led, en fin todo lo que hace falta para un buen espectáculo televisivo.

Pero, (ahí viene el pero dirá mi amigo A.P.V.) no se obtienen los resultados esperados en el de “los grandes”, porque los pequeñitos dan lecciones de todo tipo.

Me dirán que esos chamas son colmeneros, que trabajan con el mago Tin, también conocido por Carlos Alberto Cremata, y digo ¡error!. Los conductores y la banda sí, el resto pasó un casting casi al mismo tiempo que los competidores de Somos familia.

Claro, el mago Tin logra cualquier cosa de un niño, para él no hay ninguno incapaz. Él es el director general, y el director para la televisión es Danilo Sirio, más recordado por haber sido presidente del ICRT que por su encomiable hacer, muchos años atrás, en la transmisión de los juegos de pelota que los convirtió en un espectáculo televisivo. Este hombre, feliz hoy con su colmena, sabe ponchar las cámaras y logra retratar en un close up el rostro de la que quiere ser la reina del panal, cuando pone “carita de vieja”. Y toma el baile de un chiquillo que tiró el sombrero por la emoción, o cada risa de los colmeneros, los aplausos del público y yo no sé si es mejor ir a EXPOCUBA a verlo en vivo, o disfrutarlo en mi televisor.

Esto no es sólo mérito de Danilo, ahí está Angel Alderete como director de fotografía, que busca la iluminación exacta y todos los demás técnicos que le confieren papel dramático a las luces.

A su vez Karel Renzoli filma los exteriores como ese “encuentro” de los niños con José Martí o visita a algún lugar que los instruya. El jurado de lujo (Osvaldo Doimeadiós, actor y director, Carmen Rosa López, directora del Coro Diminuto y Emiliano Sardiñas, repentista) es cómplice al realizar preguntas provocadoras a los pequeños concursantes.

Todo ese andamiaje descansa en el guion de Jaime Fort, fundador de La Colmenita y guionista del estelar programa Vivir del cuento. Esa es su primera carta de triunfo: un buen guión.

En el otro caso Gustavo Fernandez Larrea, excelente creador y director de La neurona intranquila, al que se incorporó Ernesto Fiallo, buen realizador de la tv son los directores de Somos familia. El programa empezó con “una mala pata descomunal”. Mal iluminado, edición de desaprobado y listo para apagarse, cambiar de canal porque la pregunta ¡¿tanto dinero para esta basura?! golpeaba el cerebro.

Con la entrada de Tony, como director de fotografía (no había ninguno, ¡cómo se te ocurre papo!) mejoró la luz y la edición, aún tiene algunos detalles pero está aceptable.

El guion es de Alexis Perez, Nwito, Baudilio Espinosa, Carlos Fundora y el propio Gustavo ¿cómo es posible que con esos cuatro profesionales lleven tres semanas con una competencia de ensartar agujas? ¿Por qué los muchachos de Pagola la paga lucen tan pujones si son buenos?¿No han pensado que alguno de los concursantes (los hay ingenieros, informáticos o sencillamente personas lúcidas) le digan adiós porque no están para esas tonterías?. No pretendo que sea una Neurona Intranquila pero, por favor, respeten a los que compiten y a los televidentes.

Por otro lado ¿para que están las ocho cámaras? ¿Por qué en la competencia de identificar sabores no se enfoca el estante donde están los ingredientes y se les da información al televidente?¿Que impidió, (es sólo un ejemplo) que cuando se habló de la Canchánchara no se trasmitieran imágenes de Trinidad, cuna de esa bebida mambisa?

Si a esto se le añade que todavía veremos programas sin retocar, porque se usan ¡tres días! para grabarlos, es como para renunciar a verlos. Me dirán que La colmena TV se hace en un día porque es un solo escenario pero, ¡contra! se filma con niños y se hace de principio a fin. Somos familia es más complejo pero son ADULTOS.

Pienso que en La colmena TV camina la creatividad, la alegría, la energía positiva y en Somos familia no sucede en la misma dimensión. Pero (y vuelvo con el pero) como Gustavo y Fiallo me han demostrado ser buenos realizadores y especialmente Nwito, se lo escuché en una entrevista, está (o estaba enamorado) del programa, aún puedan salvarlo para bien de ustedes y nosotros, los televidentes.

(Tomado del Portal de la TV Cubana)