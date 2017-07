Goles son amores: Filtros (+ Fotos y Video)

I

Hace unos meses reapareció Adriano. De vez en cuando se deja ver por Instagram. No suele añadirle filtros a las fotos. Que no ponga filtros quizás tenga alguna explicación psicológica. O puede que, como suele suceder en la mayoría de los casos, no tenga explicación alguna.

En febrero celebró sus 35 años en Tijuca, barrio de Río de Janeiro, en un fin de semana que comenzó, como comienzan algunos: viernes, con imagen en Instagram. Se lo ve dentro de la piscina “disfrutando de un año más de vida con mi hermano”.

De nada sirve –pensará, por ejemplo- ponerle filtros a la foto de dos tipos en una piscina. O a la de cuatro hombres en un jet. O a la de un amigo afeitándole la barba.

II

Hace trece años comenzó a ser el mejor delantero del mundo. Nunca fue el que más goles hizo. Desde la 2003/2004 hasta la 2005/2006, sus mejores temporadas en Europa (anotó 45 solo en liga), nunca fue el Capocannoniere, pero parecía tener mejor zurda que Shevchenko, mejor colocación que Vieri y mejor juego aéreo que Luca Toni.

Llega al Inter en el 2000 y le marca un golazo de tiro libre al Real Madrid en un Trofeo Santiago Bernabéu. “Nace otro Ronaldo en el Bernabéu”, titula El País al día siguiente. Lo ceden a la Fiorentina. Termina con seis en quince partidos. Nada mal para un equipo a donde llega en enero y se marcha anotando el 20,6 % de los goles. Los viola acaban descendiendo a la Serie B y Adriano se va al Parma.

Durante su primera temporada allí, finaliza como quinto máximo goleador del Calcio, con 15 goles (3 menos que Adrian Mutu, segundo) y, en la siguiente, 03/04, cuando llevaba 8 en 9 partidos, el Inter lo recupera para el tramo final (consigue 9 en 16 con los nerazzuri).

III

En categorías inferiores había jugado de lateral izquierdo. Puede que en Brasil, en el 2004, los técnicos hayan llegado a pensar que los jugadores, antes de llegar a ser ‘nueve’, primero tenían que ser ‘tres’.

Probablemente quien más se le parecía era Julio Baptista. Pura fortaleza y físico, ‘La Bestia’ era un mediocentro defensivo en el São Paulo y Caparrós en el Sevilla lo convirtió en un delantero capaz de hacer 38 goles en dos temporadas en el Sánchez Pizjuán antes de dar el salto al Madrid. Después nunca volvería a ser el mismo.

En sus primeros meses como figura del Inter, dirá que es un poco más potente que Ronaldo, pero que éste último es más rápido que él: “el preparador físico nos hizo una prueba y él me ganó por muy poco: una décima”. Habló de Arrigo Sacchi, su técnico en Parma, de las multas que le hizo pagar cuando llegaba tarde a los entrenamientos.

En 1992 su padre sale un día cualquiera por Río de Janeiro. Hay un altercado, disparos. Uno alcanza la frente de Almir. Queda en coma durante unos meses. No le sacan la bala. Quizás no pudieron. Quizás no quiso, pero sobrevive. Le dice al hijo que se haga futbolista, que ahí está la abuela Wanda para llevarlo a los partidos con una camiseta de escuela pública, para que no pague los ómnibus que lo acercarán a la cancha de entrenamientos del Flamengo. A mediados de 2004 Brasil gana la Copa América. Adriano anota siete goles (hat-trick a Costa Rica en fase de grupos, doblete contra México en cuartos y uno contra Uruguay y Argentina en semifinal y final, respectivamente). Es el máximo artillero del torneo y lo eligen como mejor jugador. Regresa a Italia. Almir muere. Vuelve a Brasil para el entierro. De nuevo a Italia.

Al final de la temporada 2004-2005 hay un escándalo breve. La Agencia Mundial Antidopaje pide un informe sobre el tratamiento de una lesión a Adriano en el que supuestamente utilizaron el plasma sanguíneo del propio delantero sudamericano. El Milan presentó la denuncia. Es el Milan de Berlusconi. Hay cosas demasiado risibles.

El 25 de octubre de 2006 llega a Río. Los periodistas lo buscan. “El Inter me ha dado permiso”, dice y se marcha. En el verano de ese año, no se detuvo el rumor de un posible cambio entre el Madrid y el Inter por Ronaldo y Adriano. Nunca se concretó, por supuesto. ‘El Emperador’ llegó a estar más de doscientos días sin conseguir gol.

Mancini, el técnico, dijo a los medios de comunicación que si querían saber del jugador, mejor le preguntaban a Alitalia (principal aerolínea italiana). Un mes antes, había declarado en rueda de prensa: “No sé cuánto pesa Adriano, no es una cosa importante. Él puede pesar doscientos o cincuenta kilogramos, lo importante es que, cuando salte al terreno de juego, haga su deber como lo hizo el otro día contra el Sampdoria, en donde lo hizo bien. El resto no es importante”.

Por aquellos días aparecieron fotos del futbolista fumando y bebiendo con mujeres. En una de ellas mira a la cámara, parece enajenado, tiene un cigarro en la mano derecha y el torso descubierto; hay una mujer de frente y otra de espaldas. Lo publica primero la revista sueca Aftonbladet.

A mediados de 2007 confiesa en La Gazzetta dello Sport que por alguna causa (“porque no podía dormir”) se refugió en el alcohol, que Moratti -presidente del Inter- lo ayudó y espera compensarlo con buenas actuaciones a nivel individual. “Extraño mucho a mi padre (…) recuerdo su ausencia todo el tiempo (…) También rompí con mi novia Daniela y entonces comencé a frecuentar locales nocturnos y discotecas”. En septiembre, Corriere della Sera lo llevará todo a estadísticas: el delantero gasta 40 mil euros cada fin de semana en cuestiones de fiestas.

En medio de los escándalos, lo ceden al São Paulo, hasta julio de 2008. Marca once goles en diecinueve partidos en el Campeonato Paulista. En febrero es suspendido durante dos encuentros por agredir a un defensor rival. En marzo, el club anuncia que le descontará el 40% del sueldo por indisciplina y valora ejecutar la posibilidad de abolir el contrato.

Regresa al Inter. Tiene sus primeros problemas con Mourinho, que ha llegado para sustituir a Mancini. El portugués lo expulsa de un entrenamiento por llegar con algunos tragos encima. Meses más tarde, después de la rescisión por mutuo acuerdo del vínculo con la entidad milanesa, Adriano dice a la prensa: “Mourinho entiende bien a sus jugadores y tiene un gran conocimiento del fútbol a nivel táctico (…) Fue, más que nadie, quien insistió para que volviera al Inter después de un tiempo cedido al São Paulo”.

IV

Después pasará por Flamengo, el club donde se formó, luego por la Roma, Corinthians, de nuevo al ‘Fla’, Atlético Paranaense, Miami United.

Antes de llegar al Flamengo, había desaparecido. Se llegó a decir que lo habían secuestrado o estaba muerto. El club divulga la información contractual. Un patrocinador pagará parte del sueldo. Sucede mucho en Brasil.

Jugando para el ‘Fla’, parece reengancharse. En 2009 anota 19 goles en 30 partidos. Juega tres encuentros de eliminatorias mundialistas y lo llaman para un amistoso. Aparece una ex novia, Joana Machado, profesora de educación física y modelo. Dice que Adriano bebía todos los días. Cerveza en grandes cantidades. Dice que quedó embarazada de él y, ante tanta incertidumbre, decidió abortar. “Podía haberlo y obtener una pensión ahora. Él nunca me dio nada. Él me dio solo un automóvil”.

“Él bebe mucho, todos los días, y es otra persona. No me llegó a pegar, pero sí me tiró del cabello y por celos arrojó mis tres teléfonos celulares a una piscina. No se puede convivir con una persona así”, remata Machado.

En 2010 anota 15 en 18 juegos de todas las competiciones con el Mengão. Llega a estar en la lista previa para el Mundial de Sudáfrica. En el penúltimo partido antes de que anuncien la selección definitiva, se muestra confiado: “Dunga me conoce bien, sabe que tengo capacidad. No importa lo que le dicen y sí su conocimiento sobre mi persona. Siempre lo ayudé al máximo”. Pesa 106 kg, ocho más que el peso debido para un jugador de su tamaño. Tiene menos movilidad. En el Flamengo le basta. Para moverse está su compañero de ataque Vagner Love –pensará.

Dos meses antes las autoridades lo llaman a declarar por un supuesto vínculo con el narcotráfico. Le explican que tiene relación con Paulo Rogeiro de Souza, conocido como ‘Mica’, uno de los capos de la droga en alguna favela de Río. Le comentan que le ha regalado una moto. Adriano niega lo de la moto. Cuenta que en 2008 compró dos. Una se la regaló a un amigo, Marcos José de Oliveira ‘Marquinhos’. La otra la utilizaba, dice, para visitar la favela. Afirma que conoce a ‘Mica’ desde la infancia. El asunto no implica condena alguna para el futbolista. A Vagner Love, miembro de la dupla ofensiva conocida como ‘el imperio del amor’, también es acusado por el mismo tema después que apareciese en un video en compañía de hombres armados.

Finalmente no va al Mundial. Reconoce que hubo motivos para que no lo seleccionaran. Después de 34 goles en 48 partidos con el Flamengo, la Roma le ofrece fichar. “Jugué siete temporadas allá en Italia y necesito volver para ‘borrar’ algunas cosas que hice. Estoy teniendo esa oportunidad ahora. Debía ese retorno a los italianos como respeto. Me presentaron un buen proyecto y quiero vencer allá”, explica a los periodistas. El día antes de su presentación, Bruno Conti, director deportivo del equipo capitalino, comenta que les ha dejado una excelente impresión, y que tenía muchas ganas. Se habla de cláusulas especiales en el contrato. Algunas ‘antifiestas’, dicen.

Lo vuelve a citar la policía de su ciudad natal. Le comunican que efectuó un préstamo de 60 mil dólares a Fabiano Atanasio da Silva, un traficante. Todo comenzó después de que el canal Globonews publicara unas conversaciones telefónicas. Reseña la agencia EFE que se lo escucha diciendo a uno de sus familiares: “no olvide mañana temprano ir allá a cambiar el ”negocio” (un cheque). Para dar después esa vaina, esa miseria, para los tipos allá”.

En su defensa, Adriano dice que el dinero estaba destinado para comprar comida a los habitantes de Vila Cruzeiro. Las autoridades divulgan que el goleador es solo un testigo porque, a fin de cuentas, no tienen material para inculparlo. Horas antes, cuando se conoció su traspaso a la Roma, apareció armado en una foto. Los abogados dijeron, como es lógico, que eran de juguete.

Llega el partido de la primera ronda contra el Inter, en septiembre. Ranieri lo llama para que entre por Borriello. No quiere ingresar al terreno de juego. Ranieri pone entonces a Baptista. “Puso mala cara y dijo que no se encontraba en forma para jugar”. En su periplo por ese club disputa solo ocho fechas en todos los torneos y no consigue goles. Rescinde de mutuo acuerdo con los romanos después de dos incidentes de indisciplina: primero se reincorporó dos días tarde luego de un permiso y después se ausentó a un examen médico.

Habla con Ronaldo y este lo convence para que en marzo de 2011 firme con el Corinthians. No puede jugar hasta mayo, mes en que se abre la posibilidad de inscribir jugadores. Sigue con problemas físicos. Hay cláusulas para evitar problemas disciplinarios. “El Corinthians está en lo correcto, porque les da seguridad. Yo les dije que podían hacer este contrato, que no huyo”. Llega con una rotura en el tendón de Aquiles que lo deja varios meses fuera. Tite no lo convoca luego para muchos partidos por sobrepeso. “Está demasiado gordo y no puede moverse como debería”, argumenta. En un año con el Timão (casi dos temporadas) solo juega en 11 partidos y marca 3 tantos. Las lesiones acaban con su continuidad. Llega otra rescisión por mutuo acuerdo. Los medios dijeron que habían decidido deshacerse del futbolista porque se negó a pesarse antes del entrenamiento.

El Flamengo vuelve al rescate. Lo firma para los torneos de 2012. Le dice que cobrará por los partidos que juegue. “Va a ser mi última oportunidad. Sé que se trata de mi última oportunidad”, dice a los periodistas en conferencia de prensa. Ese mismo día llega, incluso, a la quimera: “El sueño de cualquier futbolista es disputar un Mundial en su país”.

Falta a un entrenamiento. El club le realiza una advertencia. Adriano dice que no volverá a hacerlo; “si falto de nuevo me romperán el contrato”. A fines de 2012 termina el contrato y no llega a debutar.

Desaparece en el 2013. Poco se sabe de él. Nadie se le ofrece. Él tampoco a nadie. Se siente a gusto en las favelas. En febrero de 2014 llega una oferta del Atlético Paranaense con condiciones similares a la que aceptó en su etapa anterior. Duró solo dos meses en el club. Jugó cuatro partidos, anotó un gol. Se dice que fue despedido después de que se publicara un video en el que aparece borracho. “Mi paso por el Atlético Paranaense fue gratificante”, dijo y se fue. En el mercado de verano negocia con Le Havre de la segunda división de Francia.

En noviembre vuelven a citarlo para que declare sobre una imputación por tráfico de drogas. Algunos medios publican que lo pueden condenar a 25 años de prisión por narcotráfico y colaboración con el crimen organizado. Vuelve a resurgir el tema de la moto. Adriano no cumple sanción.

Vuelve a ser noticia en marzo de 2015 cuando periódicos de su país divulgan que el jugador contrató 18 prostitutas para una fiesta en Río de Janeiro. Hace un año que no regresa a los terrenos de forma oficial. Casi doce meses más tarde llega al Miami United de la cuarta categoría de Estados Unidos y, al parecer, allí pone fin a su carrera. A los 34 años.

V

Lo último que aparece del Adriano futbolista, en Instagram, es una imagen del 2 de junio, con el texto: “Meu primo @rafa1186 achou essa foto!! Maicon, mancini, euuuu, Maxwell, Julio e Ivan Córdoba!!” (Mi primo @rafa1186 ha encontrado esta foto!! Maicon, Mancini, yoooo, Maxwell, Julio e Iván Córdoba!!). Alguien en los comentarios dice que lleva años cargando la foto, que es muy pesada. Otro pregunta si había salchichas en la fiesta. La mayoría habla de la grandeza de aquel Inter y sus figuras.

A Adriano ya no le interesan esas cosas. Prefiere publicar imágenes con su familia, amigos, gatos… Sin mucho colorido ni efectos. Divulga también campañas con el objetivo de conseguir curas para niños enfermos. La gente se lo pide en los comentarios y él accede. Las publica tal cual se las envían ¿Qué filtro, a fin de cuentas, se les ponen a esas fotos?

