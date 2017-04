Goles son amores: Derbi (Sintagmas)

Lo mejor del derbi: las atajadas de Kameni a Suárez y a Sergi Roberto; el gol de Sandro (y su correspondiente celebración luego de conseguirlo ante el club en el que se formó); el gol de Jony (salido de la roja a Neymar y el posterior planteamiento caótico de Luis Enrique); la contundencia de Camacho y Recio; la colocación de Llorente y Hernández; el tino de Fornals; el mal partido de Gil Manzano (se tragó un claro penal sobre Sergi Roberto; su asistente anuló un gol a Peñaranda después de arrancar en posición correcta; no sacó tarjetas a Camacho quien, de las 69 faltas que lleva en la liga, quizás cometió unas 12 ante el Barcelona); Mathieu y las líneas de offside; Mascherano y su recorrido amplio, veloz, por el carril derecho; el frío de Sergi Roberto en el banco hasta la segunda mitad; el mismo frío de Iniesta; los lanzamientos de falta de Messi (ninguno entre los tres palos); la sobriedad lenta de Andre Gomes en el centro del campo; la cantidad de balones que tocó Paco Alcácer; los que tocó Gomes; los que tocó Denis Suárez; la lesión de Rafinha hace una semana; la austeridad de Luis Enrique y su presunta siesta antes del partido; las indicaciones, cerca del banquillo, del segundo entrenador del Barça, Unzué, y las “gentiles” líneas que le dedica la Wikipedia (“Unzué fue, ante todo, completo, ya que no tuvo ninguna característica que sobresaliera especialmente sobre las demás”); las amarillas de Neymar; el rol futurista de Busquets como extremo derecho en alguna ocasión de la segunda parte (al parecer, con ello, Paco tuvo que ponerse las prendas típicas del pivote: faltas, cabeza levantada y que no te la pasen cuando vas perdiendo); la ocasión que falló Juanpi; la que falló Charles; el juego con los pies de ter Stegen que alcanzó su máxima expresión o punto culminante en Balaídos en aquel partido de la primera ronda ante el Celta; el resultado final en la Rosaleda; las caras largas; las estrechas; las anchas; la probable salvación del Málaga; la pizarra y los plumones o el tablet de Michel.

Otros datos de interés menor sobre el derbi: el atajadón de Savic en la línea de gol ante el disparo de Cristiano; el error en la marca del propio Savic ante el gol de Pepe; la jugada que define Griezmann; las manos de Oblak; los kilómetros recorridos por los ‘Bekele’ rojiblancos; el aire que por algún lugar se les va escapando a los merengues durante los partidos; los momentos donde Modric desaparece; las salidas apuradas de Ramos; la frente de Pepe; los centros de Kroos; la no-titularidad de Isco; la titularidad de Bale (algunas estadísticas serias dicen que dio seis pases más que Keylor); la de Benzema; la imagen posible de Florentino enviando las alineaciones por WhatsApp a Zidane en los partidos importantes; la cláusula de Theo Hernández y su mirada al ver la portada de Marca; las rotaciones sin mensajes subliminales; la pancarta precoz del trono.

Conclusión final: En las conferencias de prensa posteriores a ambos partidos, dos poemas de amor, una canción desesperada y una elegía:

Michel: “Por fin esto está funcionando”.

Simeone: “la agilidad de Correa, que pensé que podía conectar con Griezmann”

Zidane: “No sé qué pasó. Hay que analizarlo”.

Luis Enrique: “jugadores del equipo rival que se han hinchado a dar patadas y no ven tarjetas”.

